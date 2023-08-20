МЧС сообщили о пострадавших в пожаре на складе Ozon в Подольске

Пострадавшие во время пожара на складе Ozon отказались от госпитализации
Два человека пострадали во время пожара на складе Ozon в Подольске. Они отравились продуктами горения, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.
«Пострадали два человека. Они отравились продуктами горения, но отказались от госпитализации», — сообщили в ведомстве изданию ТАСС.
Пожар произошел 20 августа. На складе Ozon горели товары в коробках на стеллажах. Позже в подмосковном ГУ МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.
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