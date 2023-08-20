20 августа 2023

МЧС сообщили о пострадавших в пожаре на складе Ozon в Подольске

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Повседневная жизнь. Москва, вывеска, ozon, озон, маркетплейс
Пострадавшие во время пожара на складе Ozon отказались от госпитализации Фото:

Два человека пострадали во время пожара на складе Ozon в Подольске. Они отравились продуктами горения, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«Пострадали два человека. Они отравились продуктами горения, но отказались от госпитализации», — сообщили в ведомстве изданию ТАСС.

Пожар произошел 20 августа. На складе Ozon горели товары в коробках на стеллажах. Позже в подмосковном ГУ МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.

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Два человека пострадали во время пожара на складе Ozon в Подольске. Они отравились продуктами горения, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. «Пострадали два человека. Они отравились продуктами горения, но отказались от госпитализации», — сообщили в ведомстве изданию ТАСС. Пожар произошел 20 августа. На складе Ozon горели товары в коробках на стеллажах. Позже в подмосковном ГУ МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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