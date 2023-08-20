В Подольске ликвидировали пожар на складе Ozon

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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, кислород, пожарный
Пожарные ликвидировали открытое горение Фото:

Открытое горение на складе Ozon в подмосковном Подольске ликвидировали. Об этом сообщили в подмосковном ГУ МЧС.

«Открытое горение на складе Ozon в Подольске ликвидировано», — сообщили в ведомстве. Сообщение приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пожар локализован на площади 500 квадратных метров. Шестиэтажный склад загорелся 20 августа. В МЧС сообщали, что на складе горели товары в коробках на стеллажах.

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Открытое горение на складе Ozon в подмосковном Подольске ликвидировали. Об этом сообщили в подмосковном ГУ МЧС. «Открытое горение на складе Ozon в Подольске ликвидировано», — сообщили в ведомстве. Сообщение приводит РИА Новости. Ранее сообщалось, что пожар локализован на площади 500 квадратных метров. Шестиэтажный склад загорелся 20 августа. В МЧС сообщали, что на складе горели товары в коробках на стеллажах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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