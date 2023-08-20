В Подольске ликвидировали пожар на складе Ozon

Пожарные ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе Ozon в подмосковном Подольске ликвидировали. Об этом сообщили в подмосковном ГУ МЧС.
«Открытое горение на складе Ozon в Подольске ликвидировано», — сообщили в ведомстве. Сообщение приводит РИА Новости.
Ранее сообщалось, что пожар локализован на площади 500 квадратных метров. Шестиэтажный склад загорелся 20 августа. В МЧС сообщали, что на складе горели товары в коробках на стеллажах.
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