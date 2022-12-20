Дипломат США Смит обвинила Россию и Китай в работе над развалом НАТО

Россия и Китай разрабатывают совместные стратегии по развалу НАТО. Об этом заявила посол США в НАТО Джулинанн Смит, призывая к усилению мер самозащиты. Ее слова приводит издание Financial Times.
«Нет никаких сомнений в том, что [Китайская Народная Республика] и Россия работают над тем, чтобы разделить трансатлантических партнеров. Эти двое все чаще обмениваются инструментами, которые должны касаться альянса НАТО», — сказала Джулианн Смит. Среди инструментов она назвала угрозы энергоснабжению и кибербезопасности.
Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг высказывал опасения, что конфликт на Украине перерастет в войну России с НАТО. Как писал американский журнал Foreign Policy, НАТО сократило поставки оружия на Украину, потому что готовится к войне с Россией.
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