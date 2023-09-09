09 сентября 2023

Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Сербия, архив. Пермь, балканы, аэропорт белград
Отменены четыре рейса Фото:

Более двадцати рейсов задержаны в аэропортах Москвы. Информация опубликована на сервисе «Яндекс.Расписание». Кроме того, отменены четыре рейса.

«Двадцать авиарейсов задержаны и четыре отменены в аэропортах Москвы в ночь на 10 сентября», — опубликовал сервис. В Шереметьево задерживаются восемь рейсов, в Домодедово задержано шесть, три отменены. В аэропорту Внуково ожидают вылета шесть самолетов.

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Более двадцати рейсов задержаны в аэропортах Москвы. Информация опубликована на сервисе «Яндекс.Расписание». Кроме того, отменены четыре рейса. «Двадцать авиарейсов задержаны и четыре отменены в аэропортах Москвы в ночь на 10 сентября», — опубликовал сервис. В Шереметьево задерживаются восемь рейсов, в Домодедово задержано шесть, три отменены. В аэропорту Внуково ожидают вылета шесть самолетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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