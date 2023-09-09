Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Отменены четыре рейса
Более двадцати рейсов задержаны в аэропортах Москвы. Информация опубликована на сервисе «Яндекс.Расписание». Кроме того, отменены четыре рейса.
«Двадцать авиарейсов задержаны и четыре отменены в аэропортах Москвы в ночь на 10 сентября», — опубликовал сервис. В Шереметьево задерживаются восемь рейсов, в Домодедово задержано шесть, три отменены. В аэропорту Внуково ожидают вылета шесть самолетов.
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