15 сентября 2023

Экс-депутат Рады назвал единственное условие для Зеленского удержать власть

Экс-депутат Рады Царев: Зеленский сохранит власть, только если объявит войну РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Председателя парламента Новороссии Олега Царева. Москва, царев олег
Олег Царев заявил, что Зеленский потеряет власть, если прекратится конфликт РФ и Украины Фото:

Объявление войны России является единственным шансом для президента Украины Владимира Зеленского удержаться у власти. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

По словам экс-депутата Рады, США будут пытаться прекратить конфликт Москвы и Киева, что станет катастрофой для украинского лидера. «Для Зеленского это [объявление войны] возможность перевернуть доску и вырваться из того негативного сценария, который ему предначертан», — передает слова Олега Царева «Царьград».

Он уточнил, что если боевые действия прекратятся, то на Украине могут состояться выборы, а также начнется реальная борьба с коррупцией в стране. В таком случае рейтинг Зеленского в ходе избирательной кампании начнет моментально снижаться.

Ранее полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко потребовал начать войну на территории России. Также сообщалось, что войну готов объявить и сам Зеленский. Позже в прессе назвали это намерение «нелепостью» на фоне неудач Киева на фронте.

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Объявление войны России является единственным шансом для президента Украины Владимира Зеленского удержаться у власти. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. По словам экс-депутата Рады, США будут пытаться прекратить конфликт Москвы и Киева, что станет катастрофой для украинского лидера. «Для Зеленского это [объявление войны] возможность перевернуть доску и вырваться из того негативного сценария, который ему предначертан», — передает слова Олега Царева «Царьград». Он уточнил, что если боевые действия прекратятся, то на Украине могут состояться выборы, а также начнется реальная борьба с коррупцией в стране. В таком случае рейтинг Зеленского в ходе избирательной кампании начнет моментально снижаться. Ранее полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко потребовал начать войну на территории России. Также сообщалось, что войну готов объявить и сам Зеленский. Позже в прессе назвали это намерение «нелепостью» на фоне неудач Киева на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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