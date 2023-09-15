Экс-депутат Рады назвал единственное условие для Зеленского удержать власть

Экс-депутат Рады Царев: Зеленский сохранит власть, только если объявит войну РФ

16 сентября 2023 в 08:55 Размер текста - 17 +

Олег Царев заявил, что Зеленский потеряет власть, если прекратится конфликт РФ и Украины Фото: Антон Белицкий © URA.RU Объявление войны России является единственным шансом для президента Украины Владимира Зеленского удержаться у власти. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. По словам экс-депутата Рады, США будут пытаться прекратить конфликт Москвы и Киева, что станет катастрофой для украинского лидера. «Для Зеленского это [объявление войны] возможность перевернуть доску и вырваться из того негативного сценария, который ему предначертан», — передает слова Олега Царева «Царьград». Он уточнил, что если боевые действия прекратятся, то на Украине могут состояться выборы, а также начнется реальная борьба с коррупцией в стране. В таком случае рейтинг Зеленского в ходе избирательной кампании начнет моментально снижаться. Ранее полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко потребовал начать войну на территории России. Также сообщалось, что войну готов объявить и сам Зеленский. Позже в прессе назвали это намерение «нелепостью» на фоне неудач Киева на фронте.

Объявление войны России является единственным шансом для президента Украины Владимира Зеленского удержаться у власти. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. По словам экс-депутата Рады, США будут пытаться прекратить конфликт Москвы и Киева, что станет катастрофой для украинского лидера. «Для Зеленского это [объявление войны] возможность перевернуть доску и вырваться из того негативного сценария, который ему предначертан», — передает слова Олега Царева «Царьград». Он уточнил, что если боевые действия прекратятся, то на Украине могут состояться выборы, а также начнется реальная борьба с коррупцией в стране. В таком случае рейтинг Зеленского в ходе избирательной кампании начнет моментально снижаться. Ранее полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко потребовал начать войну на территории России. Также сообщалось, что войну готов объявить и сам Зеленский. Позже в прессе назвали это намерение «нелепостью» на фоне неудач Киева на фронте.