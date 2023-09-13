Украина выдает старые бюллетени за испорченные на выборах 2023 года

13 сентября 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Украинская сторона всячески пытается дискредитировать результаты выборов в новых регионах РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Украинские telegram-каналы выдают старую бюллетень с надписью «Слуга народу» за новую, которую якобы испортили представители «сопротивления» в Мариуполе в ходе выборов 2023 года. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков удалось выяснить, что эту бюллетень «обновили» при помощи фотошопа. Представленные избирательные бюллетени, которые якобы подверглись порче со стороны «сопротивления», на самом деле являются результатом фотошопа. Дата на избирательной бюллетене из украинских telegram-каналов не соответствует датам проведения выборов в России 2023 года. А среди кандидатов от партии ЛДПР присутствует Владимир Жириновский, который скончался 6 апреля 2022 года. Представленный на фото бюллетень использовался для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва 19 сентября 2021 года. Одним из подтверждений этого является кандидат Борис Вишневский, якобы представленный на выборах в ДНР от партии «Яблоко». Но на самом деле он был избран в сентябре 2021 года депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга. Ранее URA.RU уже сообщало о попытках украинских СМИ дискредитировать выборы в новых регионах РФ. Так, например, они выдавали видео из США за сбор избирателей в Мариуполе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские telegram-каналы выдают старую бюллетень с надписью «Слуга народу» за новую, которую якобы испортили представители «сопротивления» в Мариуполе в ходе выборов 2023 года. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков удалось выяснить, что эту бюллетень «обновили» при помощи фотошопа. Представленные избирательные бюллетени, которые якобы подверглись порче со стороны «сопротивления», на самом деле являются результатом фотошопа. Дата на избирательной бюллетене из украинских telegram-каналов не соответствует датам проведения выборов в России 2023 года. А среди кандидатов от партии ЛДПР присутствует Владимир Жириновский, который скончался 6 апреля 2022 года. Представленный на фото бюллетень использовался для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва 19 сентября 2021 года. Одним из подтверждений этого является кандидат Борис Вишневский, якобы представленный на выборах в ДНР от партии «Яблоко». Но на самом деле он был избран в сентябре 2021 года депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга. Ранее URA.RU уже сообщало о попытках украинских СМИ дискредитировать выборы в новых регионах РФ. Так, например, они выдавали видео из США за сбор избирателей в Мариуполе.