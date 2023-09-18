Карпин объяснил, каким российским игрокам нужно уезжать из страны

Карпин объяснил свои слова про переезд российских футболистов за рубеж
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Футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе. Свердловская область, Каменск-Уральский, футбольный матч, мяч, футбол, футбольное поле, спорт, футболист, футбольный мяч, кроссовки
Для прогресса и развития футболистам нужно выходить из зоны комфорта, считает Валерий Карпин Фото:

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему посоветовал игрокам уезжать за рубеж. В интервью «Матч-ТВ» он пояснил, что острая тема возникла после окончания сборов команды, а его слова выдернули из контекста.

«Вопрос был поставлен так: что вы посоветуете игрокам, если вдруг у них будут предложения из чемпионатов топ-5 Европы. <…> На что я в многотысячный раз ответил, что для прогресса и развития футболистам нужно выходить из зоны комфорта. Но это не значит, что всем нужно повально уезжать в любые другие чемпионаты», — заявил Карпин в интервью «Матч-ТВ». В то же время Карпин признался, что был бы рад, если в будущем российские игроки смогут развиваться и в топ-5 чемпионатов мира, и в Российской Премьер-лиге.

Ранее Sport24 сообщал, что Карпин посоветовал российским футболистам уезжать из страны. По мнению Карпина, высокая интенсивность игры в зарубежных чемпионатах благотворно скажется на развитии футболистов.

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему посоветовал игрокам уезжать за рубеж. В интервью «Матч-ТВ» он пояснил, что острая тема возникла после окончания сборов команды, а его слова выдернули из контекста. «Вопрос был поставлен так: что вы посоветуете игрокам, если вдруг у них будут предложения из чемпионатов топ-5 Европы. <…> На что я в многотысячный раз ответил, что для прогресса и развития футболистам нужно выходить из зоны комфорта. Но это не значит, что всем нужно повально уезжать в любые другие чемпионаты», — заявил Карпин в интервью «Матч-ТВ». В то же время Карпин признался, что был бы рад, если в будущем российские игроки смогут развиваться и в топ-5 чемпионатов мира, и в Российской Премьер-лиге. Ранее Sport24 сообщал, что Карпин посоветовал российским футболистам уезжать из страны. По мнению Карпина, высокая интенсивность игры в зарубежных чемпионатах благотворно скажется на развитии футболистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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