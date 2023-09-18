Карпин объяснил, каким российским игрокам нужно уезжать из страны

Карпин объяснил свои слова про переезд российских футболистов за рубеж

18 сентября 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Для прогресса и развития футболистам нужно выходить из зоны комфорта, считает Валерий Карпин Фото: Анна Майорова © URA.RU Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему посоветовал игрокам уезжать за рубеж. В интервью «Матч-ТВ» он пояснил, что острая тема возникла после окончания сборов команды, а его слова выдернули из контекста. «Вопрос был поставлен так: что вы посоветуете игрокам, если вдруг у них будут предложения из чемпионатов топ-5 Европы. <…> На что я в многотысячный раз ответил, что для прогресса и развития футболистам нужно выходить из зоны комфорта. Но это не значит, что всем нужно повально уезжать в любые другие чемпионаты», — заявил Карпин в интервью «Матч-ТВ». В то же время Карпин признался, что был бы рад, если в будущем российские игроки смогут развиваться и в топ-5 чемпионатов мира, и в Российской Премьер-лиге. Ранее Sport24 сообщал, что Карпин посоветовал российским футболистам уезжать из страны. По мнению Карпина, высокая интенсивность игры в зарубежных чемпионатах благотворно скажется на развитии футболистов.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему посоветовал игрокам уезжать за рубеж. В интервью «Матч-ТВ» он пояснил, что острая тема возникла после окончания сборов команды, а его слова выдернули из контекста. «Вопрос был поставлен так: что вы посоветуете игрокам, если вдруг у них будут предложения из чемпионатов топ-5 Европы. <…> На что я в многотысячный раз ответил, что для прогресса и развития футболистам нужно выходить из зоны комфорта. Но это не значит, что всем нужно повально уезжать в любые другие чемпионаты», — заявил Карпин в интервью «Матч-ТВ». В то же время Карпин признался, что был бы рад, если в будущем российские игроки смогут развиваться и в топ-5 чемпионатов мира, и в Российской Премьер-лиге. Ранее Sport24 сообщал, что Карпин посоветовал российским футболистам уезжать из страны. По мнению Карпина, высокая интенсивность игры в зарубежных чемпионатах благотворно скажется на развитии футболистов.