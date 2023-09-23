В США решили отобрать союзника у России и позлить Китай

Reuters: Байден ведет переговоры для поставок оружия Вьетнаму
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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
В Белом доме думают над тем, чтобы отправить оружие Вьетнаму Фото:

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры со Вьетнамом, бывшим противником по холодной войне, для поставок оружия. Reuters сообщает, что данная сделка способна разозлить Китай и лишить Россию Вьетнама, который продолжает с ней сотрудничать.

«Пакет, который может быть принят в течение следующего года, может завершить недавно обновленное партнерство между Вашингтоном и Ханоем продажей парка американских истребителей F-16, поскольку страна Юго-Восточной Азии сталкивается с напряженностью в отношениях с Пекином в спорном Южно-Китайском море», — передает Reuters со ссылкой на два источника, которые знают о ходе переговоров. Отмечается, что сделка еще находится на ранней стадии и может вовсе не состояться.

По словам одного из источников, Вьетнаму это выгодно тем, что страна сможет получить американское оружие, заменив старое российское. На этом фоне Вьетнам ведет переговоры с Москвой по поставкам нового вооружения. Однако они могут спровоцировать Запад ввести новые санкции. Если американское оружие попадет в страну, то Китай негативно отреагирует на это, а Россия, возможно, пересмотрит вопрос поставок.

Конфликт США и Китая развивается еще из-за острова Тайвань. Китай хочет вернуть его себе, а США поставляют Тайваню оружие, поддерживая сепаратизм. Также США модернизируют свои ракеты на случай прямого конфликта с Китаем. В Пекине заявляют, что США вмешиваются во внутренние дела Китая, сотрудничая с Тайванем.

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Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры со Вьетнамом, бывшим противником по холодной войне, для поставок оружия. Reuters сообщает, что данная сделка способна разозлить Китай и лишить Россию Вьетнама, который продолжает с ней сотрудничать. «Пакет, который может быть принят в течение следующего года, может завершить недавно обновленное партнерство между Вашингтоном и Ханоем продажей парка американских истребителей F-16, поскольку страна Юго-Восточной Азии сталкивается с напряженностью в отношениях с Пекином в спорном Южно-Китайском море», — передает Reuters со ссылкой на два источника, которые знают о ходе переговоров. Отмечается, что сделка еще находится на ранней стадии и может вовсе не состояться. По словам одного из источников, Вьетнаму это выгодно тем, что страна сможет получить американское оружие, заменив старое российское. На этом фоне Вьетнам ведет переговоры с Москвой по поставкам нового вооружения. Однако они могут спровоцировать Запад ввести новые санкции. Если американское оружие попадет в страну, то Китай негативно отреагирует на это, а Россия, возможно, пересмотрит вопрос поставок. Конфликт США и Китая развивается еще из-за острова Тайвань. Китай хочет вернуть его себе, а США поставляют Тайваню оружие, поддерживая сепаратизм. Также США модернизируют свои ракеты на случай прямого конфликта с Китаем. В Пекине заявляют, что США вмешиваются во внутренние дела Китая, сотрудничая с Тайванем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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