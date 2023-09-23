В США решили отобрать союзника у России и позлить Китай

Reuters: Байден ведет переговоры для поставок оружия Вьетнаму

23 сентября 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

В Белом доме думают над тем, чтобы отправить оружие Вьетнаму Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры со Вьетнамом, бывшим противником по холодной войне, для поставок оружия. Reuters сообщает, что данная сделка способна разозлить Китай и лишить Россию Вьетнама, который продолжает с ней сотрудничать. «Пакет, который может быть принят в течение следующего года, может завершить недавно обновленное партнерство между Вашингтоном и Ханоем продажей парка американских истребителей F-16, поскольку страна Юго-Восточной Азии сталкивается с напряженностью в отношениях с Пекином в спорном Южно-Китайском море», — передает Reuters со ссылкой на два источника, которые знают о ходе переговоров. Отмечается, что сделка еще находится на ранней стадии и может вовсе не состояться. По словам одного из источников, Вьетнаму это выгодно тем, что страна сможет получить американское оружие, заменив старое российское. На этом фоне Вьетнам ведет переговоры с Москвой по поставкам нового вооружения. Однако они могут спровоцировать Запад ввести новые санкции. Если американское оружие попадет в страну, то Китай негативно отреагирует на это, а Россия, возможно, пересмотрит вопрос поставок. Конфликт США и Китая развивается еще из-за острова Тайвань. Китай хочет вернуть его себе, а США поставляют Тайваню оружие, поддерживая сепаратизм. Также США модернизируют свои ракеты на случай прямого конфликта с Китаем. В Пекине заявляют, что США вмешиваются во внутренние дела Китая, сотрудничая с Тайванем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры со Вьетнамом, бывшим противником по холодной войне, для поставок оружия. Reuters сообщает, что данная сделка способна разозлить Китай и лишить Россию Вьетнама, который продолжает с ней сотрудничать. «Пакет, который может быть принят в течение следующего года, может завершить недавно обновленное партнерство между Вашингтоном и Ханоем продажей парка американских истребителей F-16, поскольку страна Юго-Восточной Азии сталкивается с напряженностью в отношениях с Пекином в спорном Южно-Китайском море», — передает Reuters со ссылкой на два источника, которые знают о ходе переговоров. Отмечается, что сделка еще находится на ранней стадии и может вовсе не состояться. По словам одного из источников, Вьетнаму это выгодно тем, что страна сможет получить американское оружие, заменив старое российское. На этом фоне Вьетнам ведет переговоры с Москвой по поставкам нового вооружения. Однако они могут спровоцировать Запад ввести новые санкции. Если американское оружие попадет в страну, то Китай негативно отреагирует на это, а Россия, возможно, пересмотрит вопрос поставок. Конфликт США и Китая развивается еще из-за острова Тайвань. Китай хочет вернуть его себе, а США поставляют Тайваню оружие, поддерживая сепаратизм. Также США модернизируют свои ракеты на случай прямого конфликта с Китаем. В Пекине заявляют, что США вмешиваются во внутренние дела Китая, сотрудничая с Тайванем.