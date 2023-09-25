25 сентября 2023

Центризбиркому выделят 28 млрд рублей на проведение парламентских выборов в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы губернатора. Пермь 2020, выборы 2020
Затраты коснутся и отладку выборного процесса в новых регионах Фото:

Из бюджета страны в 2026 году на проведение парламентских выборов Центризбиркому выделят 28 миллиардов рублей. Об это сообщается в пояснительной записке к финансовому документу на 2024—2026 годы.

«Бюджетные ассигнования ЦИК в 2024 г. составят 5,34 млрд руб., в 2025 г. — 5 млрд руб., а в 2026 г. — 27,9 млрд руб.», — передают «Ведомости» содержание проекта бюджета. По сравнению с проектом документа в 2022 году, расходы на проведение выборов выросли на 22,8 миллиарда рублей.

Причина роста расходов ЦИК на 22,8 млрд рублей связана в основном с реализацией их функций в 2026 году. Так же планируется модернизация системы ГАС «Выборы». Увеличение затрат связано и с новыми регионами. В последующие три года планируется выделение средств на работу избиркомов и обеспечение работы системы ГАС «Выборы».

Ранее сообщалось, что сенаторы совместно с ЦИК РФ работают над поправками в закон о выборах президента России. Они будут приниматься в осеннюю сессию.

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Из бюджета страны в 2026 году на проведение парламентских выборов Центризбиркому выделят 28 миллиардов рублей. Об это сообщается в пояснительной записке к финансовому документу на 2024—2026 годы. «Бюджетные ассигнования ЦИК в 2024 г. составят 5,34 млрд руб., в 2025 г. — 5 млрд руб., а в 2026 г. — 27,9 млрд руб.», — передают «Ведомости» содержание проекта бюджета. По сравнению с проектом документа в 2022 году, расходы на проведение выборов выросли на 22,8 миллиарда рублей. Причина роста расходов ЦИК на 22,8 млрд рублей связана в основном с реализацией их функций в 2026 году. Так же планируется модернизация системы ГАС «Выборы». Увеличение затрат связано и с новыми регионами. В последующие три года планируется выделение средств на работу избиркомов и обеспечение работы системы ГАС «Выборы». Ранее сообщалось, что сенаторы совместно с ЦИК РФ работают над поправками в закон о выборах президента России. Они будут приниматься в осеннюю сессию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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