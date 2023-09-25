Центризбиркому выделят 28 млрд рублей на проведение парламентских выборов в РФ

26 сентября 2023 в 04:54 Размер текста - 17 +

Затраты коснутся и отладку выборного процесса в новых регионах Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Из бюджета страны в 2026 году на проведение парламентских выборов Центризбиркому выделят 28 миллиардов рублей. Об это сообщается в пояснительной записке к финансовому документу на 2024—2026 годы. «Бюджетные ассигнования ЦИК в 2024 г. составят 5,34 млрд руб., в 2025 г. — 5 млрд руб., а в 2026 г. — 27,9 млрд руб.», — передают «Ведомости» содержание проекта бюджета. По сравнению с проектом документа в 2022 году, расходы на проведение выборов выросли на 22,8 миллиарда рублей. Причина роста расходов ЦИК на 22,8 млрд рублей связана в основном с реализацией их функций в 2026 году. Так же планируется модернизация системы ГАС «Выборы». Увеличение затрат связано и с новыми регионами. В последующие три года планируется выделение средств на работу избиркомов и обеспечение работы системы ГАС «Выборы». Ранее сообщалось, что сенаторы совместно с ЦИК РФ работают над поправками в закон о выборах президента России. Они будут приниматься в осеннюю сессию.

Из бюджета страны в 2026 году на проведение парламентских выборов Центризбиркому выделят 28 миллиардов рублей. Об это сообщается в пояснительной записке к финансовому документу на 2024—2026 годы. «Бюджетные ассигнования ЦИК в 2024 г. составят 5,34 млрд руб., в 2025 г. — 5 млрд руб., а в 2026 г. — 27,9 млрд руб.», — передают «Ведомости» содержание проекта бюджета. По сравнению с проектом документа в 2022 году, расходы на проведение выборов выросли на 22,8 миллиарда рублей. Причина роста расходов ЦИК на 22,8 млрд рублей связана в основном с реализацией их функций в 2026 году. Так же планируется модернизация системы ГАС «Выборы». Увеличение затрат связано и с новыми регионами. В последующие три года планируется выделение средств на работу избиркомов и обеспечение работы системы ГАС «Выборы». Ранее сообщалось, что сенаторы совместно с ЦИК РФ работают над поправками в закон о выборах президента России. Они будут приниматься в осеннюю сессию.