Приверженность киевского режима нацизму — не новость. Поэтому остается только посочувствовать деду нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, сражавшемуся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Пристрастие киевского режима к нацистской идеологии — это не новость. То, что Зеленский стоя рукоплескал фашисту [в канадском парламенте] лишний раз это подтверждает. Можно только посочувствовать памяти украинских ветеранов, которые сражались с фашизмом. В том числе деда Зеленского», — заявил Песков, комментируя скандал в парламенте Канады, где утроили чествование бывшего эсэсовца Ярослава Хунку.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Канаду поприветствовал бывшего военнослужащего дивизии СС Ярослава Хунку в парламенте страны. Спикер Палаты общин Энтони Рота, устроивший чествование Хунки, после случившегося скандала подал в отставку.
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