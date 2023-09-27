Песков посочувствовал деду Зеленского из-за внука-нациста

Песков: аплодисменты Зеленского фашисту подтверждают нацистскую идеологию Киева
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков напомнил о пристрастиях киевского режима Фото:

Приверженность киевского режима нацизму — не новость. Поэтому остается только посочувствовать деду нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, сражавшемуся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Пристрастие киевского режима к нацистской идеологии — это не новость. То, что Зеленский стоя рукоплескал фашисту [в канадском парламенте] лишний раз это подтверждает. Можно только посочувствовать памяти украинских ветеранов, которые сражались с фашизмом. В том числе деда Зеленского», — заявил Песков, комментируя скандал в парламенте Канады, где утроили чествование бывшего эсэсовца Ярослава Хунку.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Канаду поприветствовал бывшего военнослужащего дивизии СС Ярослава Хунку в парламенте страны. Спикер Палаты общин Энтони Рота, устроивший чествование Хунки, после случившегося скандала подал в отставку.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Приверженность киевского режима нацизму — не новость. Поэтому остается только посочувствовать деду нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, сражавшемуся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Пристрастие киевского режима к нацистской идеологии — это не новость. То, что Зеленский стоя рукоплескал фашисту [в канадском парламенте] лишний раз это подтверждает. Можно только посочувствовать памяти украинских ветеранов, которые сражались с фашизмом. В том числе деда Зеленского», — заявил Песков, комментируя скандал в парламенте Канады, где утроили чествование бывшего эсэсовца Ярослава Хунку. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Канаду поприветствовал бывшего военнослужащего дивизии СС Ярослава Хунку в парламенте страны. Спикер Палаты общин Энтони Рота, устроивший чествование Хунки, после случившегося скандала подал в отставку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...