Россия расширит свое влияние в Африке

28 сентября 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Путин провел переговоры с президентом Южного Судана Салва Кииром Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия в условиях санкций заново переоткрывает для себя Африку. Страна заходит на африканский рынок, который в ближайшие годы ожидает серьезный экономический рост. Так декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев трактует URA.RU итоги переговоров между президентом РФ Владимиром Путины и главой Южного Судана Салва Кииром 28 сентября. Владимир Путин 28 сентября в Кремле провел переговоры с главой Южного Судана Салва Кииром. Лидеры стран обсудили вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества, а также внутриполитическую ситуацию в Южном Судане. В ходе встречи Путин отметил, что страны находятся на начальном этапе сотрудничества, предстоит много работы, прежде всего в экономической сфере. «В прошлом году у нас наблюдался некоторый спад товарооборота, а в этом году товарооборот растет. И это только самое начало, у нас много хороших возможностей в самых разных областях, в том числе в энергетике. Надеюсь, что те наработки, которые есть, имею ввиду и строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в вашей стране с участием нашей компании, и планы создания второй очереди этого завода, пойдут на пользу развитию наших торгово-экономических связей», — подчеркнул президент РФ. Глава государства также отметил, что для выстраивания дальнейших отношений необходимо достичь внутриполитической стабильности Южного Судана. «Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что дальнейшее поступательное развитие связано с обеспечением безопасности, с урегулированием всех тех проблем и сложностей, которые достались вам еще с прежних времен, поэтому будем делать все, чтобы вас поддержать и по этому направлению», — заверил Путин. Переговоры, к слову, проходили на фоне обострения внутренней ситуации в другой африканской стране — Буркина-Фасо, где по информации властей государства был предотвращен госпереворот. В Южном Судане также сохраняется напряженная обстановка перед предстоящими президентскими выборами в 2024 году. Россия в условиях санкций заново переоткрывает для себя Африку, прокладывать новые логистические маршруты, создает инфраструктуру в странах, которые представляют политический и экономический интерес, считает декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. «Мы заново на африканский рынок заходим, тем более что рынок крайне перспективный. Во-первых, это самое молодое население планеты. И если говорить про перспективы роста экономического, то самый серьезный экономический рост в ближайшие годы будет именно на африканском рынке», — пояснил Селезнев. Эксперт также обратил внимание на появление нефтегазовых проектов. «Создание газовых хабов в Турции и Южном Судане — это звенья одной цепи. Это степень, глубина проникновения России в мировую экономику, а также возможность через экономику влиять на политическую повестку», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия в условиях санкций заново переоткрывает для себя Африку. Страна заходит на африканский рынок, который в ближайшие годы ожидает серьезный экономический рост. Так декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев трактует URA.RU итоги переговоров между президентом РФ Владимиром Путины и главой Южного Судана Салва Кииром 28 сентября. Владимир Путин 28 сентября в Кремле провел переговоры с главой Южного Судана Салва Кииром. Лидеры стран обсудили вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества, а также внутриполитическую ситуацию в Южном Судане. В ходе встречи Путин отметил, что страны находятся на начальном этапе сотрудничества, предстоит много работы, прежде всего в экономической сфере. «В прошлом году у нас наблюдался некоторый спад товарооборота, а в этом году товарооборот растет. И это только самое начало, у нас много хороших возможностей в самых разных областях, в том числе в энергетике. Надеюсь, что те наработки, которые есть, имею ввиду и строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в вашей стране с участием нашей компании, и планы создания второй очереди этого завода, пойдут на пользу развитию наших торгово-экономических связей», — подчеркнул президент РФ. Глава государства также отметил, что для выстраивания дальнейших отношений необходимо достичь внутриполитической стабильности Южного Судана. «Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что дальнейшее поступательное развитие связано с обеспечением безопасности, с урегулированием всех тех проблем и сложностей, которые достались вам еще с прежних времен, поэтому будем делать все, чтобы вас поддержать и по этому направлению», — заверил Путин. Переговоры, к слову, проходили на фоне обострения внутренней ситуации в другой африканской стране — Буркина-Фасо, где по информации властей государства был предотвращен госпереворот. В Южном Судане также сохраняется напряженная обстановка перед предстоящими президентскими выборами в 2024 году. Россия в условиях санкций заново переоткрывает для себя Африку, прокладывать новые логистические маршруты, создает инфраструктуру в странах, которые представляют политический и экономический интерес, считает декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. «Мы заново на африканский рынок заходим, тем более что рынок крайне перспективный. Во-первых, это самое молодое население планеты. И если говорить про перспективы роста экономического, то самый серьезный экономический рост в ближайшие годы будет именно на африканском рынке», — пояснил Селезнев. Эксперт также обратил внимание на появление нефтегазовых проектов. «Создание газовых хабов в Турции и Южном Судане — это звенья одной цепи. Это степень, глубина проникновения России в мировую экономику, а также возможность через экономику влиять на политическую повестку», — подытожил эксперт.