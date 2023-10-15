Известия» узнали, в какие страны россияне чаще переводят деньги «Известия»: россияне чаще переводят деньги в дружественных страны 16 октября 2023 в 03:59 Размер текста - 17 + Увеличилось число переводов за границу в мягких валютах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За девять месяцев текущего года россияне отправили за границу более 23 млрд рублей. Представители крупнейших банков рассказали, что чаще всего из России деньги отправлялись в Армению, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. «Всего за январь—сентябрь этого года физлица отправили [из России] за рубеж 23 млрд рублей. Более 90% от общего числа таких операций приходится на Армению, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан», — сообщили в крупнейших банках «Известиям». Кроме того увеличилось число переводов за границу в мягких валютах. За девять месяцев текущего года россияне совершили около 180 тысяч переводов в денежных единицах дружественных стран. Этот показатель в 3,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты объяснят такой рост расширением географии, повышением качества и скорости проведения транзакций. За девять месяцев текущего года россияне отправили за границу более 23 млрд рублей. Представители крупнейших банков рассказали, что чаще всего из России деньги отправлялись в Армению, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. «Всего за январь—сентябрь этого года физлица отправили [из России] за рубеж 23 млрд рублей. Более 90% от общего числа таких операций приходится на Армению, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан», — сообщили в крупнейших банках «Известиям». Кроме того увеличилось число переводов за границу в мягких валютах. За девять месяцев текущего года россияне совершили около 180 тысяч переводов в денежных единицах дружественных стран. Этот показатель в 3,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты объяснят такой рост расширением географии, повышением качества и скорости проведения транзакций. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям