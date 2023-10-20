Бизнесмена Сахарова осудили за хищение средств при поставках оборонке

21 октября 2023 в 05:50 Размер текста - 17 +

В станке обнаружили немецкие детали, которые запрещены в РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Главу российского подразделения международной компании Chiron Group Андрея Сахарова приговорили к трем годам колонии общего режима. Предприниматель проходил обвиняемым по делу о хищении средств Корпорации тактического ракетного вооружения (КТРВ) при поставке ей станка за 83,7 млн рублей, указано в решении суда. «Сахаров был признан виновным в особо крупном мошенничестве. Предпринимателю, находившемуся под домашним арестом, назначили три года общего режима и взяли под стражу в зале суда», — передает « Коммерсант » со ссылкой на делопроизводство. Бизнесмену также предписано возместить КТРВ ущерб в 37 млн рублей. По версии обвинения Сахаров существенно завысил стоимость оборудования. Сам предприниматель свою вину отрицал, настаивая, что на установку зарубежных запчастей запрета нет. Гендиректор подразделения Chiron Group в РФ считает, что следствие оценило немецкие комплектующие в 46 миллионов рублей, не беря в расчет российские детали и сопутствующие расходы.

Главу российского подразделения международной компании Chiron Group Андрея Сахарова приговорили к трем годам колонии общего режима. Предприниматель проходил обвиняемым по делу о хищении средств Корпорации тактического ракетного вооружения (КТРВ) при поставке ей станка за 83,7 млн рублей, указано в решении суда. «Сахаров был признан виновным в особо крупном мошенничестве. Предпринимателю, находившемуся под домашним арестом, назначили три года общего режима и взяли под стражу в зале суда», — передает «Коммерсант» со ссылкой на делопроизводство. Бизнесмену также предписано возместить КТРВ ущерб в 37 млн рублей. По версии обвинения Сахаров существенно завысил стоимость оборудования. Сам предприниматель свою вину отрицал, настаивая, что на установку зарубежных запчастей запрета нет. Гендиректор подразделения Chiron Group в РФ считает, что следствие оценило немецкие комплектующие в 46 миллионов рублей, не беря в расчет российские детали и сопутствующие расходы.