20 октября 2023

Бизнесмена Сахарова осудили за хищение средств при поставках оборонке

© Служба новостей «URA.RU»
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В станке обнаружили немецкие детали, которые запрещены в РФ Фото:

Главу российского подразделения международной компании Chiron Group Андрея Сахарова приговорили к трем годам колонии общего режима. Предприниматель проходил обвиняемым по делу о хищении средств Корпорации тактического ракетного вооружения (КТРВ) при поставке ей станка за 83,7 млн рублей, указано в решении суда.

«Сахаров был признан виновным в особо крупном мошенничестве. Предпринимателю, находившемуся под домашним арестом, назначили три года общего режима и взяли под стражу в зале суда», — передает «Коммерсант» со ссылкой на делопроизводство. Бизнесмену также предписано возместить КТРВ ущерб в 37 млн рублей.

По версии обвинения Сахаров существенно завысил стоимость оборудования. Сам предприниматель свою вину отрицал, настаивая, что на установку зарубежных запчастей запрета нет. Гендиректор подразделения Chiron Group в РФ считает, что следствие оценило немецкие комплектующие в 46 миллионов рублей, не беря в расчет российские детали и сопутствующие расходы.

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Главу российского подразделения международной компании Chiron Group Андрея Сахарова приговорили к трем годам колонии общего режима. Предприниматель проходил обвиняемым по делу о хищении средств Корпорации тактического ракетного вооружения (КТРВ) при поставке ей станка за 83,7 млн рублей, указано в решении суда. «Сахаров был признан виновным в особо крупном мошенничестве. Предпринимателю, находившемуся под домашним арестом, назначили три года общего режима и взяли под стражу в зале суда», — передает «Коммерсант» со ссылкой на делопроизводство. Бизнесмену также предписано возместить КТРВ ущерб в 37 млн рублей. По версии обвинения Сахаров существенно завысил стоимость оборудования. Сам предприниматель свою вину отрицал, настаивая, что на установку зарубежных запчастей запрета нет. Гендиректор подразделения Chiron Group в РФ считает, что следствие оценило немецкие комплектующие в 46 миллионов рублей, не беря в расчет российские детали и сопутствующие расходы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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