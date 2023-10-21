Челябинца ошибочно обвинили в нападении на девушек в Перми и Екатеринбурге. Скрин

21 октября 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

Фото челябинца разместили в telegram-канале «Полиция Прикамья» Фото: Илья Московец © URA.RU Фотографию жителя Челябинска ошибочно разместили в ориентировке на подозреваемого в нападении на девушек в Перми и Екатеринбурге. Об этом заявила супруга мужчины. «Ленту листаю, увидела и просто обалдела. Я не знаю, как в Перми могло оказаться фото с домофона Челябинска. Это наш двор в Челябинске. Это ни в какие рамки не входит», — заявила супруга Ольга. Ее цитирует сайт «59.ру». Фото подозреваемого в нападении на девушек в Перми и Екатеринбурге было размещено в telegram-канале «Полиция Прикамья». Потом разошлось везде, в том числе в челябинских группах. «Все звонят, говорят, что мой муж маньяк, соседи все в шоке, и даже страшно выйти на улицу», — говорит женщина. Фото с домофона было сделано, когда мужчина возвращался с прогулки с собакой. Евгения Андреева, которого полиция уже задержала, семья не знает. Ольга с мужем написали заявление в полицию Челябинска. Журналист URA.RU связался с пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области, там обещали уточнить информацию. Ранее появилось фото мужчины, подозреваемого в нападениях на девушек в Перми. Полицейские подозревают, что это уроженец Свердловской области. 21 октября утром в Перми сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который нападал на женщин в Индустриальном районе города. Фото с домофона было сделано в момент, когда мужчина возвращался с прогулки с собакой Скрин с сайта URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фотографию жителя Челябинска ошибочно разместили в ориентировке на подозреваемого в нападении на девушек в Перми и Екатеринбурге. Об этом заявила супруга мужчины. «Ленту листаю, увидела и просто обалдела. Я не знаю, как в Перми могло оказаться фото с домофона Челябинска. Это наш двор в Челябинске. Это ни в какие рамки не входит», — заявила супруга Ольга. Ее цитирует сайт «59.ру». Фото подозреваемого в нападении на девушек в Перми и Екатеринбурге было размещено в telegram-канале «Полиция Прикамья». Потом разошлось везде, в том числе в челябинских группах. «Все звонят, говорят, что мой муж маньяк, соседи все в шоке, и даже страшно выйти на улицу», — говорит женщина. Фото с домофона было сделано, когда мужчина возвращался с прогулки с собакой. Евгения Андреева, которого полиция уже задержала, семья не знает. Ольга с мужем написали заявление в полицию Челябинска. Журналист URA.RU связался с пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области, там обещали уточнить информацию. Ранее появилось фото мужчины, подозреваемого в нападениях на девушек в Перми. Полицейские подозревают, что это уроженец Свердловской области. 21 октября утром в Перми сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который нападал на женщин в Индустриальном районе города.