Челябинца ошибочно обвинили в нападении на девушек в Перми и Екатеринбурге. Скрин

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Горсобрание. Январь. Магнитогорск, разговор по телефону, полиция
Фото челябинца разместили в telegram-канале «Полиция Прикамья» Фото:

Фотографию жителя Челябинска ошибочно разместили в ориентировке на подозреваемого в нападении на девушек в Перми и Екатеринбурге. Об этом заявила супруга мужчины.

«Ленту листаю, увидела и просто обалдела. Я не знаю, как в Перми могло оказаться фото с домофона Челябинска. Это наш двор в Челябинске. Это ни в какие рамки не входит», — заявила супруга Ольга. Ее цитирует сайт «59.ру».

Фото подозреваемого в нападении на девушек в Перми и Екатеринбурге было размещено в telegram-канале «Полиция Прикамья». Потом разошлось везде, в том числе в челябинских группах. «Все звонят, говорят, что мой муж маньяк, соседи все в шоке, и даже страшно выйти на улицу», — говорит женщина. Фото с домофона было сделано, когда мужчина возвращался с прогулки с собакой. Евгения Андреева, которого полиция уже задержала, семья не знает.

Ольга с мужем написали заявление в полицию Челябинска. Журналист URA.RU связался с пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области, там обещали уточнить информацию.

Ранее появилось фото мужчины, подозреваемого в нападениях на девушек в Перми. Полицейские подозревают, что это уроженец Свердловской области. 21 октября утром в Перми сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который нападал на женщин в Индустриальном районе города.

Фото с домофона было сделано в момент, когда мужчина возвращался с прогулки с собакой
Фото с домофона было сделано в момент, когда мужчина возвращался с прогулки с собакой
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Фотографию жителя Челябинска ошибочно разместили в ориентировке на подозреваемого в нападении на девушек в Перми и Екатеринбурге. Об этом заявила супруга мужчины. «Ленту листаю, увидела и просто обалдела. Я не знаю, как в Перми могло оказаться фото с домофона Челябинска. Это наш двор в Челябинске. Это ни в какие рамки не входит», — заявила супруга Ольга. Ее цитирует сайт «59.ру». Фото подозреваемого в нападении на девушек в Перми и Екатеринбурге было размещено в telegram-канале «Полиция Прикамья». Потом разошлось везде, в том числе в челябинских группах. «Все звонят, говорят, что мой муж маньяк, соседи все в шоке, и даже страшно выйти на улицу», — говорит женщина. Фото с домофона было сделано, когда мужчина возвращался с прогулки с собакой. Евгения Андреева, которого полиция уже задержала, семья не знает. Ольга с мужем написали заявление в полицию Челябинска. Журналист URA.RU связался с пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области, там обещали уточнить информацию. Ранее появилось фото мужчины, подозреваемого в нападениях на девушек в Перми. Полицейские подозревают, что это уроженец Свердловской области. 21 октября утром в Перми сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который нападал на женщин в Индустриальном районе города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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