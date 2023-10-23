Доверие к правительству Израиля упало до 20-летнего минимума

23 октября 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Только 20,5% израильских евреев заявили о доверии к правительству Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Доверие израильтян к своему правительству достигла рекордно низких показателей за последние 20 лет. Об этом со ссылкой на данные опроса сообщает газета Times of Israel. «Доверие к правительству находится на самом низком уровне за последние 20 лет», — написали в материале статьи. Уточняется, что опрос был проведен Израильским институтом демократии. Согласно исследованию, лишь 20,5% евреев и 7,5% арабов, проживающих в Израиле, заявили о доверии к премьеру страны Биньямину Нетаньяху. Они были опрошены после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Военные действия в Израиле начались, когда боевики палестинского движения ХАМА ворвались на территорию еврейского государства со стороны сектора Газа. После этого сообщалось, что в Тель-Авиве граждане собрались у здания минобороны с требованиями отправить Нетаньяху в отставку, передает «Ридус». Также уйти со своего поста нынешнего премьера призывали бывшие израильские политики, назвав правительство под его началом «недееспособным», пишет MK.RU .

Доверие израильтян к своему правительству достигла рекордно низких показателей за последние 20 лет. Об этом со ссылкой на данные опроса сообщает газета Times of Israel. «Доверие к правительству находится на самом низком уровне за последние 20 лет», — написали в материале статьи. Уточняется, что опрос был проведен Израильским институтом демократии. Согласно исследованию, лишь 20,5% евреев и 7,5% арабов, проживающих в Израиле, заявили о доверии к премьеру страны Биньямину Нетаньяху. Они были опрошены после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Военные действия в Израиле начались, когда боевики палестинского движения ХАМА ворвались на территорию еврейского государства со стороны сектора Газа. После этого сообщалось, что в Тель-Авиве граждане собрались у здания минобороны с требованиями отправить Нетаньяху в отставку, передает «Ридус». Также уйти со своего поста нынешнего премьера призывали бывшие израильские политики, назвав правительство под его началом «недееспособным», пишет MK.RU.