Жителям новых регионов разрешат не платить за капремонт до 2026 года

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Пункт обогрева в селе Горском. ЛНР, лнр, подвоз воды, вода, сво
Жилье в новых регионах имеет высокую степень износа Фото:

Жителям новых регионов отсрочат введение взносов на капремонт многоквартирных домов Это следует из письма Минстроя в Минюст.

«Жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей начнут оплачивать капремонт с 2026 года, а не с 2024 года, как планировалось ранее. Отсрочка понадобится для уточнения состояние жилого фонда новых субъектов РФ», — пишут «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя в Минюст.

В пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина изданию заявили, что жилье в новых регионах имеет «высокую степень износа». Капремонт в этих регионах системно не проводился долгие годы.

Президент РФ Владимир Путин ранее поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов с Россией. В эфире «Россия-24» он заявил, что на выборах жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подтвердили желание быть с Россией.

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Жителям новых регионов отсрочат введение взносов на капремонт многоквартирных домов Это следует из письма Минстроя в Минюст. «Жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей начнут оплачивать капремонт с 2026 года, а не с 2024 года, как планировалось ранее. Отсрочка понадобится для уточнения состояние жилого фонда новых субъектов РФ», — пишут «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя в Минюст. В пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина изданию заявили, что жилье в новых регионах имеет «высокую степень износа». Капремонт в этих регионах системно не проводился долгие годы. Президент РФ Владимир Путин ранее поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов с Россией. В эфире «Россия-24» он заявил, что на выборах жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подтвердили желание быть с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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