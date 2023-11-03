Жителям новых регионов разрешат не платить за капремонт до 2026 года

Жителям новых регионов отсрочат введение взносов на капремонт многоквартирных домов Это следует из письма Минстроя в Минюст.
«Жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей начнут оплачивать капремонт с 2026 года, а не с 2024 года, как планировалось ранее. Отсрочка понадобится для уточнения состояние жилого фонда новых субъектов РФ», — пишут «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя в Минюст.
В пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина изданию заявили, что жилье в новых регионах имеет «высокую степень износа». Капремонт в этих регионах системно не проводился долгие годы.
Президент РФ Владимир Путин ранее поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов с Россией. В эфире «Россия-24» он заявил, что на выборах жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подтвердили желание быть с Россией.
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