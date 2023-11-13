В США заявили, что Путин вернул русских с того света

Профессор Миршаймер: Путин вдохнул жизнь в Россию

13 ноября 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

При Путине РФ снова стала могущественной державой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Благодаря нынешнему президенту РФ Владимиру Путину Россия снова стала могущественной державой. Такое мнение высказал профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер. «Мы считаем Россию сверхдержавой, потому что Владимир Путин, придя к власти в 2000 году, вернул русских с того света», — заявил Миршаймер во время выступления в Centre for Independent Studie . Он добавил, что в девяностые годы Россия фактически умерла. Но нынешний президент РФ «вдохнул в нее жизнь». Кроме того, по мнению профессора, однополярность мира прекратила существовать. На смену ей пришла многополярность. Теперь на международной арене находятся три могущественные державы: Китай, Соединенные Штаты и Россия.

Благодаря нынешнему президенту РФ Владимиру Путину Россия снова стала могущественной державой. Такое мнение высказал профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер. «Мы считаем Россию сверхдержавой, потому что Владимир Путин, придя к власти в 2000 году, вернул русских с того света», — заявил Миршаймер во время выступления в Centre for Independent Studie. Он добавил, что в девяностые годы Россия фактически умерла. Но нынешний президент РФ «вдохнул в нее жизнь». Кроме того, по мнению профессора, однополярность мира прекратила существовать. На смену ей пришла многополярность. Теперь на международной арене находятся три могущественные державы: Китай, Соединенные Штаты и Россия.