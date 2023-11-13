В США заявили, что Путин вернул русских с того света

Профессор Миршаймер: Путин вдохнул жизнь в Россию
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
При Путине РФ снова стала могущественной державой Фото:

Благодаря нынешнему президенту РФ Владимиру Путину Россия снова стала могущественной державой. Такое мнение высказал профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Мы считаем Россию сверхдержавой, потому что Владимир Путин, придя к власти в 2000 году, вернул русских с того света», — заявил Миршаймер во время выступления в Centre for Independent Studie. Он добавил, что в девяностые годы Россия фактически умерла. Но нынешний президент РФ «вдохнул в нее жизнь».

Кроме того, по мнению профессора, однополярность мира прекратила существовать. На смену ей пришла многополярность. Теперь на международной арене находятся три могущественные державы: Китай, Соединенные Штаты и Россия.

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Благодаря нынешнему президенту РФ Владимиру Путину Россия снова стала могущественной державой. Такое мнение высказал профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер. «Мы считаем Россию сверхдержавой, потому что Владимир Путин, придя к власти в 2000 году, вернул русских с того света», — заявил Миршаймер во время выступления в Centre for Independent Studie. Он добавил, что в девяностые годы Россия фактически умерла. Но нынешний президент РФ «вдохнул в нее жизнь». Кроме того, по мнению профессора, однополярность мира прекратила существовать. На смену ей пришла многополярность. Теперь на международной арене находятся три могущественные державы: Китай, Соединенные Штаты и Россия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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