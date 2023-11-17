Путин высоко оценил отношения России и Китая

Путин: отношения России и Китая никогда не достигали такой высоты и качества
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Форум объединенных культур. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин заявил об уникальности российско-китайских отношений Фото:

Российско-китайские взаимоотношения никогда не достигали такого уровня качества, как сейчас. В основе успеха лежит доверие между странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.

«В истории наших государств никогда не достигали такой высоты и такого качества», — подчеркнул Путин. Он добавил, что речь идет о том уровне доверия, сложившемся в настоящее время между Россией и Китаем.

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Российско-китайские взаимоотношения никогда не достигали такого уровня качества, как сейчас. В основе успеха лежит доверие между странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. «В истории наших государств никогда не достигали такой высоты и такого качества», — подчеркнул Путин. Он добавил, что речь идет о том уровне доверия, сложившемся в настоящее время между Россией и Китаем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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