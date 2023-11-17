Путин высоко оценил отношения России и Китая

Путин заявил об уникальности российско-китайских отношений
Российско-китайские взаимоотношения никогда не достигали такого уровня качества, как сейчас. В основе успеха лежит доверие между странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.
«В истории наших государств никогда не достигали такой высоты и такого качества», — подчеркнул Путин. Он добавил, что речь идет о том уровне доверия, сложившемся в настоящее время между Россией и Китаем.
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