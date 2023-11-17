Путин высоко оценил отношения России и Китая

Путин: отношения России и Китая никогда не достигали такой высоты и качества

17 ноября 2023 в 21:41 Размер текста - 17 +

Путин заявил об уникальности российско-китайских отношений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российско-китайские взаимоотношения никогда не достигали такого уровня качества, как сейчас. В основе успеха лежит доверие между странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. «В истории наших государств никогда не достигали такой высоты и такого качества», — подчеркнул Путин. Он добавил, что речь идет о том уровне доверия, сложившемся в настоящее время между Россией и Китаем.

Российско-китайские взаимоотношения никогда не достигали такого уровня качества, как сейчас. В основе успеха лежит доверие между странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. «В истории наших государств никогда не достигали такой высоты и такого качества», — подчеркнул Путин. Он добавил, что речь идет о том уровне доверия, сложившемся в настоящее время между Россией и Китаем.