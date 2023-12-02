СБУ запретила Порошенко встречаться с главой Венгрии из-за страха перед РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила экс-президенту страны Петру Порошенко встречаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Это связано с тем, что Россия якобы может использовать эту встречу в свою пользу. Об этом сообщили в самом ведомстве.
«Ведомство заявило, что получило информацию о запланированной встрече Петром Порошенко с премьером Венгрии Виктором Орбаном. <…> Поэтому спецслужба обратилась в Офис президента Украины с просьбой учитывать заграничных командировок украинских делегаций», — уточнили в СБУ. В Киеве заявили, что Венгрия придерживается антиукраинской политики и поддерживает дружеские отношения с Россией.
На днях Петру Порошенко также отменили командировку в США. Первый вице-спикер Рады Александр Корниенко получил соответствующее служебное письмо.
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