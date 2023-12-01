Вице-спикер Рады Корниенко: командировку Порошенко отменило секретное письмо

Экс-президент Украины Петру Порошенко отменили командировка в США после того, как первый вице-спикер Рады Александр Корниенко получил служебное письмо. В этом признался сам представитель Рады.
«Когда поступило письмо ДСК [для служебного пользования], которое не могу комментировать, соответственно, дальше мы вынуждены были отменить эту командировку», — сказал Александр Корниенко в эфире телемарафона. Его трансляция проводилась на youtube-канале Рады.
Изначально Порошенко должен был участвовать в партийном форуме в США. Однако 1 декабря он опубликовал видео с границы, где заявил, что его не пропускают пограничники.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.