Вице-спикер Рады Корниенко: командировку Порошенко отменило секретное письмо

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Официальный сайт президента Украины, порошенко петр
Петру Порошенко помешало выехать в США служебное секретное письмо, заявил Александр Корниенко Фото:

Экс-президент Украины Петру Порошенко отменили командировка в США после того, как первый вице-спикер Рады Александр Корниенко получил служебное письмо. В этом признался сам представитель Рады.

«Когда поступило письмо ДСК [для служебного пользования], которое не могу комментировать, соответственно, дальше мы вынуждены были отменить эту командировку», — сказал Александр Корниенко в эфире телемарафона. Его трансляция проводилась на youtube-канале Рады.

Изначально Порошенко должен был участвовать в партийном форуме в США. Однако 1 декабря он опубликовал видео с границы, где заявил, что его не пропускают пограничники.

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Экс-президент Украины Петру Порошенко отменили командировка в США после того, как первый вице-спикер Рады Александр Корниенко получил служебное письмо. В этом признался сам представитель Рады. «Когда поступило письмо ДСК [для служебного пользования], которое не могу комментировать, соответственно, дальше мы вынуждены были отменить эту командировку», — сказал Александр Корниенко в эфире телемарафона. Его трансляция проводилась на youtube-канале Рады. Изначально Порошенко должен был участвовать в партийном форуме в США. Однако 1 декабря он опубликовал видео с границы, где заявил, что его не пропускают пограничники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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