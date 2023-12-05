В Туле зарезавший своего годовалого сына отец признал вину

Подозреваемый в убийстве годовалого сына житель Тулы признал свою вину. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК России по Тульской области.
«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлена причастность к совершенному преступлению мужчины, являющегося отцом ребенка», — сообщили
Отмечается, что обсуждается вопрос о сроке наказания. Мужчина обвиняется по статье «Убийство малолетнего».
4 декабря, мать оставила сына с отцом, бабушкой и дедушкой и пошла на работу. Бабушка и дедушка потом тоже ушли по своим делам, и с ребенком остался мужчина. Днем он совершил звонок бабушке и спросил, что делать, если ребенок сходил в туалет, после чего пропал. Вечером дедушка, когда вернулся домой, обнаружил труп ребенка с ножевым ранением. Отца объявили в розыск. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», передает телеканал 360.
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