В Туле зарезавший своего годовалого сына отец признал вину

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, заключенные, арест, обвинение, полиция, арестант, наручники, задержание
В СУ СК по Тульской области отметили, что обсуждается вопрос по мере пресечения Фото:

Подозреваемый в убийстве годовалого сына житель Тулы признал свою вину. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК России по Тульской области.

«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлена причастность к совершенному преступлению мужчины, являющегося отцом ребенка», — сообщили в ведомстве. По данным СУ СК, мужчина полностью признал свою вину.

Отмечается, что обсуждается вопрос о сроке наказания. Мужчина обвиняется по статье «Убийство малолетнего».

4 декабря, мать оставила сына с отцом, бабушкой и дедушкой и пошла на работу. Бабушка и дедушка потом тоже ушли по своим делам, и с ребенком остался мужчина. Днем он совершил звонок бабушке и спросил, что делать, если ребенок сходил в туалет, после чего пропал. Вечером дедушка, когда вернулся домой, обнаружил труп ребенка с ножевым ранением. Отца объявили в розыск. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», передает телеканал 360.

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Подозреваемый в убийстве годовалого сына житель Тулы признал свою вину. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК России по Тульской области. «Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлена причастность к совершенному преступлению мужчины, являющегося отцом ребенка», — сообщили в ведомстве. По данным СУ СК, мужчина полностью признал свою вину. Отмечается, что обсуждается вопрос о сроке наказания. Мужчина обвиняется по статье «Убийство малолетнего». 4 декабря, мать оставила сына с отцом, бабушкой и дедушкой и пошла на работу. Бабушка и дедушка потом тоже ушли по своим делам, и с ребенком остался мужчина. Днем он совершил звонок бабушке и спросил, что делать, если ребенок сходил в туалет, после чего пропал. Вечером дедушка, когда вернулся домой, обнаружил труп ребенка с ножевым ранением. Отца объявили в розыск. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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