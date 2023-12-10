В РФ почти на треть упала цена на кроссовки

11 декабря 2023 в 03:38 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость одной пары кроссовок упала до 3976 рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В октябре 2023 года средние цены на кроссовки в России рухнули на 29%. Информация об этом находится в ежемесячном обзоре рынка обуви, подготовленном на основе данных государственной системы маркировки «Честный знак». «В октябре 2022 года пара обуви в среднем стоила 5563 рублей. За год стоимость упала до 3976 рублей», — следует из данных материала, с которыми ознакомилось издание «Известия». По мнению руководителя товарной группы «Легпром» ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Анны Петрушиной, на снижение стоимости повлияло повышение спроса россиян на кроссовки с более демократичной ценой. Также эксперт отметила, что за последний год предложений на рынке обуви стало больше на 44%. Еще одним фактором, повлиявшим на падение средних цен, является уход с российского рынка европейских компаний. «В основном на их места приходят азиатские бренды с более демократичной ценовой политикой», — сказала Петрушина. На российский рынок готовятся выйти 23 зарубежных бренда. Основная их часть из стран Ближнего Востока и Азии. Основной профиль организаций станет производство одежды и обуви (на данную сферу приходится 74% от количества брендов).

В октябре 2023 года средние цены на кроссовки в России рухнули на 29%. Информация об этом находится в ежемесячном обзоре рынка обуви, подготовленном на основе данных государственной системы маркировки «Честный знак». «В октябре 2022 года пара обуви в среднем стоила 5563 рублей. За год стоимость упала до 3976 рублей», — следует из данных материала, с которыми ознакомилось издание «Известия». По мнению руководителя товарной группы «Легпром» ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Анны Петрушиной, на снижение стоимости повлияло повышение спроса россиян на кроссовки с более демократичной ценой. Также эксперт отметила, что за последний год предложений на рынке обуви стало больше на 44%. Еще одним фактором, повлиявшим на падение средних цен, является уход с российского рынка европейских компаний. «В основном на их места приходят азиатские бренды с более демократичной ценовой политикой», — сказала Петрушина. На российский рынок готовятся выйти 23 зарубежных бренда. Основная их часть из стран Ближнего Востока и Азии. Основной профиль организаций станет производство одежды и обуви (на данную сферу приходится 74% от количества брендов).