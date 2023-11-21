Более 20 зарубежных брендов готовятся выйти на рынок России

21 ноября 2023 в 21:08 Размер текста - 17 +

Ожидается приход брендов из Китая, Южной Кореи, ОАЭ и других стран Фото: Сергей Русанов © URA.RU На российский рынок выйдут 23 зарубежных бренда. Большая часть из них будет из стран Ближнего Востока и Азии. В 2023 году, к примеру, на рынок вышло всего 19 брендов. Об этом сообщила региональный директор по торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. «Будет хорошо, если реально откроется хотя бы половина из заявленных к выходу 23 брендов», — заявила Хакбердиева. Она добавила, что большинство брендов из Турции, которые вышли на рынок России в 2022 году, уже закрылись. По информации из презентации консалтинговой компании NF Group, новые зарубежные бренды, которые готовятся прийти на российский рынок, в основном из ближневосточных и азиатских стран. Ожидаются ритейлеры из Китая, на них приходится 13% от общего количества брендов. Также на рынок РФ выйдут бренды из Южной Кореи, Турции, Казахстана, ОАЭ и Беларуси. На них приходится по 9%. Основным профилем для брендов является производство одежды и обуви. На эту сферу приходится 74% от количества брендов. Ранее сообщалось, что за четыре года в Россию пришло рекордное количество зарубежных брендов. В общей сложности за девять месяцев в 2023 году в страну пришло 16 иностранных ритейлеров.

На российский рынок выйдут 23 зарубежных бренда. Большая часть из них будет из стран Ближнего Востока и Азии. В 2023 году, к примеру, на рынок вышло всего 19 брендов. Об этом сообщила региональный директор по торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. «Будет хорошо, если реально откроется хотя бы половина из заявленных к выходу 23 брендов», — заявила Хакбердиева. Она добавила, что большинство брендов из Турции, которые вышли на рынок России в 2022 году, уже закрылись. По информации из презентации консалтинговой компании NF Group, новые зарубежные бренды, которые готовятся прийти на российский рынок, в основном из ближневосточных и азиатских стран. Ожидаются ритейлеры из Китая, на них приходится 13% от общего количества брендов. Также на рынок РФ выйдут бренды из Южной Кореи, Турции, Казахстана, ОАЭ и Беларуси. На них приходится по 9%. Основным профилем для брендов является производство одежды и обуви. На эту сферу приходится 74% от количества брендов. Ранее сообщалось, что за четыре года в Россию пришло рекордное количество зарубежных брендов. В общей сложности за девять месяцев в 2023 году в страну пришло 16 иностранных ритейлеров.