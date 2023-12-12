Невролог раскрыл, о каких болезнях может говорить непроходящая усталость

Ощущение усталости сразу после пробуждения может являться признаком депрессивного расстройства. Таким мнением поделился невролог Алексей Борисов.
«Депрессия, если красочно выразиться, отнимает все краски жизни, в том числе и удовлетворение сном. Лучше сразу обращаться за помощью к специалисту», — предупредил Борисов в беседе с изданием «Подмосковье сегодня». Он добавил, что причиной утренней усталости также могут быть различные заболевания: анемия, сниженная функция щитовидной железы, а также почечная и печеночная недостаточность.
Ранее невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская рассказала, что хроническая усталость может сигнализировать человеку о различных заболеваниях, связанных с расстройством психики или нарушением работы эндокринной системы. Также может быть гипотиреоз, то есть сниженная функция щитовидной железы, либо сахарный диабет, заключила она.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.