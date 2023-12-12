Невролог раскрыл, о каких болезнях может говорить непроходящая усталость

Невролог Борисов: утренняя усталость может быть признаком депрессии

12 декабря 2023 в 22:47 Размер текста - 17 +

Причиной утренней усталости могут быть различные заболевания, рассказал Алексей Борисов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Ощущение усталости сразу после пробуждения может являться признаком депрессивного расстройства. Таким мнением поделился невролог Алексей Борисов. «Депрессия, если красочно выразиться, отнимает все краски жизни, в том числе и удовлетворение сном. Лучше сразу обращаться за помощью к специалисту», — предупредил Борисов в беседе с изданием «Подмосковье сегодня». Он добавил, что причиной утренней усталости также могут быть различные заболевания: анемия, сниженная функция щитовидной железы, а также почечная и печеночная недостаточность. Ранее невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская рассказала, что хроническая усталость может сигнализировать человеку о различных заболеваниях, связанных с расстройством психики или нарушением работы эндокринной системы. Также может быть гипотиреоз, то есть сниженная функция щитовидной железы, либо сахарный диабет, заключила она.

Ощущение усталости сразу после пробуждения может являться признаком депрессивного расстройства. Таким мнением поделился невролог Алексей Борисов. «Депрессия, если красочно выразиться, отнимает все краски жизни, в том числе и удовлетворение сном. Лучше сразу обращаться за помощью к специалисту», — предупредил Борисов в беседе с изданием «Подмосковье сегодня». Он добавил, что причиной утренней усталости также могут быть различные заболевания: анемия, сниженная функция щитовидной железы, а также почечная и печеночная недостаточность. Ранее невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская рассказала, что хроническая усталость может сигнализировать человеку о различных заболеваниях, связанных с расстройством психики или нарушением работы эндокринной системы. Также может быть гипотиреоз, то есть сниженная функция щитовидной железы, либо сахарный диабет, заключила она.