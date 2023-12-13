Байден высморкался во время благодарственной речи Зеленского. Видео

13 декабря 2023 в 07:55 Размер текста - 17 +

Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским достал салфетку и начал сморкаться Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден решил высморкаться во время совместной с украинским лидером Владимиром Зеленским пресс-конференции в Вашингтоне. Глава Украины в этот момент благодарил его за санкции против России. «В ходе пресс-конференции Зеленский решил поблагодарить Байдена за новый пакет санкций» — сообщили РИА Новости. Однако в этот момент американский президент достал салфетку и начал сморкаться. Ранее США расширили антироссийские санкции. В список попали более чем 200 компаний и 23 физлица, передает «Национальная служба новостей». В Госдепе США сообщили, что ограничения нацелены на пресечение военного сотрудничества КНДР и России, передает RT.

Президент США Джо Байден решил высморкаться во время совместной с украинским лидером Владимиром Зеленским пресс-конференции в Вашингтоне. Глава Украины в этот момент благодарил его за санкции против России. «В ходе пресс-конференции Зеленский решил поблагодарить Байдена за новый пакет санкций» — сообщили РИА Новости. Однако в этот момент американский президент достал салфетку и начал сморкаться. Ранее США расширили антироссийские санкции. В список попали более чем 200 компаний и 23 физлица, передает «Национальная служба новостей». В Госдепе США сообщили, что ограничения нацелены на пресечение военного сотрудничества КНДР и России, передает RT.