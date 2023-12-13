Байден высморкался во время благодарственной речи Зеленского. Видео

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским достал салфетку и начал сморкаться Фото:

Президент США Джо Байден решил высморкаться во время совместной с украинским лидером Владимиром Зеленским пресс-конференции в Вашингтоне. Глава Украины в этот момент благодарил его за санкции против России.

«В ходе пресс-конференции Зеленский решил поблагодарить Байдена за новый пакет санкций» — сообщили РИА Новости. Однако в этот момент американский президент достал салфетку и начал сморкаться.

Ранее США расширили антироссийские санкции. В список попали более чем 200 компаний и 23 физлица, передает «Национальная служба новостей». В Госдепе США сообщили, что ограничения нацелены на пресечение военного сотрудничества КНДР и России, передает RT.

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Президент США Джо Байден решил высморкаться во время совместной с украинским лидером Владимиром Зеленским пресс-конференции в Вашингтоне. Глава Украины в этот момент благодарил его за санкции против России. «В ходе пресс-конференции Зеленский решил поблагодарить Байдена за новый пакет санкций» — сообщили РИА Новости. Однако в этот момент американский президент достал салфетку и начал сморкаться. Ранее США расширили антироссийские санкции. В список попали более чем 200 компаний и 23 физлица, передает «Национальная служба новостей». В Госдепе США сообщили, что ограничения нацелены на пресечение военного сотрудничества КНДР и России, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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