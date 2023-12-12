В новые санкции США попали «Экспобанк» и УК «Москвы Сити»

12 декабря 2023 в 20:18 Размер текста - 17 +

США внесли в список санкций более 200 российских компаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США расширили антироссийские санкции, включив в список десятки физических и юридических лиц. В него также вошли «Экспобанк» и УК «Москвы Сити». Об этом сообщили в Минфине. «США ввели антироссийские санкции против более чем 200 компаний, 23 физлиц», — сообщили в Минфине. Отмечается, что в список вошли «Экспобанк», судоходная компания «Азия», завод «Сельмаш» и другие. США и Евросоюз начали активно вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Таким образом Запад пытался отрезать Москву от остального мира. В ноябре США ввели санкции против 20 российских предприятий. В список вошли ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро, а также ВНИИР Гидроэлектроавтоматика.

США расширили антироссийские санкции, включив в список десятки физических и юридических лиц. В него также вошли «Экспобанк» и УК «Москвы Сити». Об этом сообщили в Минфине. «США ввели антироссийские санкции против более чем 200 компаний, 23 физлиц», — сообщили в Минфине. Отмечается, что в список вошли «Экспобанк», судоходная компания «Азия», завод «Сельмаш» и другие. США и Евросоюз начали активно вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Таким образом Запад пытался отрезать Москву от остального мира. В ноябре США ввели санкции против 20 российских предприятий. В список вошли ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро, а также ВНИИР Гидроэлектроавтоматика.