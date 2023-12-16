Полковник США сравнил F-35 c российским истребителем

F-35 впечатляет только когда работает в идеальных условиях Фото: Министерство обороны Великобритании

F-35 впечатляет, когда работает в идеальных условиях, но в боевых действиях против российских Су-57 и китайских J-20, J-31 его ждут проблемы. Заявил полковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

«Хотя F-35 может иметь преимущества в идеальных условиях, боевые действия не являются таковыми. <…> Российский Су-57 и китайские J-20 и J-31 имеют преимущества по скорости, дальности и маневренности, лучше вооружены. Это поставит в невыгодное положение F-35 в бою с российскими и китайскими истребителями», — сказал Расмуссен.

Су-57 несет широкий спектр вооружений, включая крылатые ракеты со способностью поражать цели на расстоянии до 300 километров, прокомментировал полковник. В это время F-35 обладает низкой эксплуатационной эффективностью, ухудшением работы датчиков и связи, заключил он.

Переданные Украине истребители F-16 непригодны для взлетно-посадочных полос страны. Однако Вооруженные силы страны могут начать использовать F-16 весной 2024 года.