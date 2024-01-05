Общество Икону Андрея Рублева «Троица» перевезли в Храм Христа Спасителя 06 января 2024 в 01:54 Размер текста - 17 + Икона Святой Троицы пробудет в Храме Христа Спаителя во время праздничного богослужения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Икону Святой Троицы, написанную Андреем Рублевым, доставили в Храм Христа Спасителя вечером пятого января. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. «Образ Святой Троицы был доставлен из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря, где он находился под научным наблюдением в специальном помещении с климат-контролем», — говорится на сайте Русской православной церкви. Образ Святой Троицы разместили у правого клироса храма, в подготовленном киоте. Икона будет находиться в храме Христа Спасителя на всем протяжении празднования Рождества Христова, а также в день богослужения Патриарха Кирилла. Икону Святой Троицы, написанную Андреем Рублевым, доставили в Храм Христа Спасителя вечером пятого января. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. «Образ Святой Троицы был доставлен из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря, где он находился под научным наблюдением в специальном помещении с климат-контролем», — говорится на сайте Русской православной церкви. Образ Святой Троицы разместили у правого клироса храма, в подготовленном киоте. Икона будет находиться в храме Христа Спасителя на всем протяжении празднования Рождества Христова, а также в день богослужения Патриарха Кирилла. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям