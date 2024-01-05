Икону Андрея Рублева «Троица» перевезли в Храм Христа Спасителя

Икону Святой Троицы, написанную Андреем Рублевым, доставили в Храм Христа Спасителя вечером пятого января. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
«Образ Святой Троицы был доставлен из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря, где он находился под научным наблюдением в специальном помещении с климат-контролем», — говорится на
Образ Святой Троицы разместили у правого клироса храма, в подготовленном киоте. Икона будет находиться в храме Христа Спасителя на всем протяжении празднования Рождества Христова, а также в день богослужения Патриарха Кирилла.
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