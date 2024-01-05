05 января 2024

Икону Андрея Рублева «Троица» перевезли в Храм Христа Спасителя

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Виды на Храм Христа Спасителя. Москва, ххс, храм христа спасителя
Икона Святой Троицы пробудет в Храме Христа Спаителя во время праздничного богослужения Фото:

Икону Святой Троицы, написанную Андреем Рублевым, доставили в Храм Христа Спасителя вечером пятого января. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

«Образ Святой Троицы был доставлен из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря, где он находился под научным наблюдением в специальном помещении с климат-контролем», — говорится на сайте Русской православной церкви.

Образ Святой Троицы разместили у правого клироса храма, в подготовленном киоте. Икона будет находиться в храме Христа Спасителя на всем протяжении празднования Рождества Христова, а также в день богослужения Патриарха Кирилла.

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Икону Святой Троицы, написанную Андреем Рублевым, доставили в Храм Христа Спасителя вечером пятого января. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. «Образ Святой Троицы был доставлен из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря, где он находился под научным наблюдением в специальном помещении с климат-контролем», — говорится на сайте Русской православной церкви. Образ Святой Троицы разместили у правого клироса храма, в подготовленном киоте. Икона будет находиться в храме Христа Спасителя на всем протяжении празднования Рождества Христова, а также в день богослужения Патриарха Кирилла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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