В Балашихе предполагаемый педофил внезапно умер сразу после задержания

После задержания в подмосковной Балашихе умер 52-летний мужчина, подозреваемый в растлении девочки. Причина его смерти устанавливается.
«Гражданина доставили в отдел полиции, где он внезапно скончался. Причина его смерти устанавливается», — передает «Московский комсомолец».Отмечается, что мужчина был задержан за то, что стал демонстрировать половые органы 15-летней девочке, когда та возвращалась домой из школы.
Мама потерпевшей сразу обратилась в правоохранительные органы. Отмечается, что мужчину судили за грабеж, и подозревают в другом уголовном деле по причинению тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.
Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил, что нужно вернуться к рассмотрению вопроса о химической кастрации педофилов. По его словам, совершившие преступления против половой неприкосновенности детей несут недостаточное наказание.
После задержания в подмосковной Балашихе умер 52-летний мужчина, подозреваемый в растлении девочки. Причина его смерти устанавливается. «Гражданина доставили в отдел полиции, где он внезапно скончался. Причина его смерти устанавливается», — передает «Московский комсомолец». Отмечается, что мужчина был задержан за то, что стал демонстрировать половые органы 15-летней девочке, когда та возвращалась домой из школы. Мама потерпевшей сразу обратилась в правоохранительные органы. Отмечается, что мужчину судили за грабеж, и подозревают в другом уголовном деле по причинению тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил, что нужно вернуться к рассмотрению вопроса о химической кастрации педофилов. По его словам, совершившие преступления против половой неприкосновенности детей несут недостаточное наказание.