В Балашихе предполагаемый педофил внезапно умер сразу после задержания

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Мужчина демонстрировал половые органы 15-летней девочке Фото:

После задержания в подмосковной Балашихе умер 52-летний мужчина, подозреваемый в растлении девочки. Причина его смерти устанавливается.

«Гражданина доставили в отдел полиции, где он внезапно скончался. Причина его смерти устанавливается», — передает «Московский комсомолец». Отмечается, что мужчина был задержан за то, что стал демонстрировать половые органы 15-летней девочке, когда та возвращалась домой из школы.

Мама потерпевшей сразу обратилась в правоохранительные органы. Отмечается, что мужчину судили за грабеж, и подозревают в другом уголовном деле по причинению тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил, что нужно вернуться к рассмотрению вопроса о химической кастрации педофилов. По его словам, совершившие преступления против половой неприкосновенности детей несут недостаточное наказание.

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После задержания в подмосковной Балашихе умер 52-летний мужчина, подозреваемый в растлении девочки. Причина его смерти устанавливается. «Гражданина доставили в отдел полиции, где он внезапно скончался. Причина его смерти устанавливается», — передает «Московский комсомолец». Отмечается, что мужчина был задержан за то, что стал демонстрировать половые органы 15-летней девочке, когда та возвращалась домой из школы. Мама потерпевшей сразу обратилась в правоохранительные органы. Отмечается, что мужчину судили за грабеж, и подозревают в другом уголовном деле по причинению тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил, что нужно вернуться к рассмотрению вопроса о химической кастрации педофилов. По его словам, совершившие преступления против половой неприкосновенности детей несут недостаточное наказание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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