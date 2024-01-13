Происшествия Криминал В Балашихе предполагаемый педофил внезапно умер сразу после задержания 13 января 2024 в 18:16 Размер текста - 17 + Мужчина демонстрировал половые органы 15-летней девочке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После задержания в подмосковной Балашихе умер 52-летний мужчина, подозреваемый в растлении девочки. Причина его смерти устанавливается. «Гражданина доставили в отдел полиции, где он внезапно скончался. Причина его смерти устанавливается», — передает « Московский комсомолец ». Отмечается, что мужчина был задержан за то, что стал демонстрировать половые органы 15-летней девочке, когда та возвращалась домой из школы. Мама потерпевшей сразу обратилась в правоохранительные органы. Отмечается, что мужчину судили за грабеж, и подозревают в другом уголовном деле по причинению тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил, что нужно вернуться к рассмотрению вопроса о химической кастрации педофилов. По его словам, совершившие преступления против половой неприкосновенности детей несут недостаточное наказание. После задержания в подмосковной Балашихе умер 52-летний мужчина, подозреваемый в растлении девочки. Причина его смерти устанавливается. «Гражданина доставили в отдел полиции, где он внезапно скончался. Причина его смерти устанавливается», — передает «Московский комсомолец». Отмечается, что мужчина был задержан за то, что стал демонстрировать половые органы 15-летней девочке, когда та возвращалась домой из школы. Мама потерпевшей сразу обратилась в правоохранительные органы. Отмечается, что мужчину судили за грабеж, и подозревают в другом уголовном деле по причинению тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил, что нужно вернуться к рассмотрению вопроса о химической кастрации педофилов. По его словам, совершившие преступления против половой неприкосновенности детей несут недостаточное наказание. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям