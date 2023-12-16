Кабмин вводит новый запрет для осужденных за педофилию

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Осужденным за педофилию запретили посещать детские организации Фото:

Кабмин запретил тем, с кого не снята судимость за педофилию, посещать образовательные учреждения. А также еще перечень организаций, деятельность которых связана с несовершеннолетними. Например, детские культурные объекты и санаторно-курортные организации. Соответствующий проект размещен в электронной базе Госдумы.

«Запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, <…> посещения объектов и территорий образовательных», — говорится в проекте. Также к посещению запрещены санаторно-курортные, медицинские, физкультурно-спортивные организации. А также детские культурные объекты и организации отдыха.

Ранее в правительственной комиссии по законопроектной деятельности одобрили инициативу МВД. Согласно ему, педофилам запрещено посещать места скопления детей Например, детские лагеря, школы и игровые площадки. Документ одобрили Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве и Минюст.

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Кабмин запретил тем, с кого не снята судимость за педофилию, посещать образовательные учреждения. А также еще перечень организаций, деятельность которых связана с несовершеннолетними. Например, детские культурные объекты и санаторно-курортные организации. Соответствующий проект размещен в электронной базе Госдумы. «Запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, <…> посещения объектов и территорий образовательных», — говорится в проекте. Также к посещению запрещены санаторно-курортные, медицинские, физкультурно-спортивные организации. А также детские культурные объекты и организации отдыха. Ранее в правительственной комиссии по законопроектной деятельности одобрили инициативу МВД. Согласно ему, педофилам запрещено посещать места скопления детей Например, детские лагеря, школы и игровые площадки. Документ одобрили Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве и Минюст.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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