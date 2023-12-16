Кабмин вводит новый запрет для осужденных за педофилию

Кабмин запретил тем, с кого не снята судимость за педофилию, посещать образовательные учреждения. А также еще перечень организаций, деятельность которых связана с несовершеннолетними. Например, детские культурные объекты и санаторно-курортные организации. Соответствующий проект размещен в электронной базе Госдумы.
«Запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, <…> посещения объектов и территорий образовательных», — говорится в проекте. Также к посещению запрещены санаторно-курортные, медицинские, физкультурно-спортивные организации. А также детские культурные объекты и организации отдыха.
Ранее в правительственной комиссии по законопроектной деятельности одобрили инициативу МВД. Согласно ему, педофилам запрещено посещать места скопления детей Например, детские лагеря, школы и игровые площадки. Документ одобрили Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве и Минюст.
Кабмин запретил тем, с кого не снята судимость за педофилию, посещать образовательные учреждения. А также еще перечень организаций, деятельность которых связана с несовершеннолетними. Например, детские культурные объекты и санаторно-курортные организации. Соответствующий проект размещен в электронной базе Госдумы. «Запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, <…> посещения объектов и территорий образовательных», — говорится в проекте. Также к посещению запрещены санаторно-курортные, медицинские, физкультурно-спортивные организации. А также детские культурные объекты и организации отдыха. Ранее в правительственной комиссии по законопроектной деятельности одобрили инициативу МВД. Согласно ему, педофилам запрещено посещать места скопления детей Например, детские лагеря, школы и игровые площадки. Документ одобрили Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве и Минюст.