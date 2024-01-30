Baza: министр Кравцов попал в ДТП в центре Москвы

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Фестиваль Билет в будущее. Екатеринбург , кравцов сергей
По данным Baza, сильных травм Сергей Кравцов не получил Фото:

Министр просвещения России Сергей Кравцов попал в ДТП в центре Москвы на правительственной машине. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«„Аурус“, в котором находился чиновник, столкнулся с грузовым автомобилем на пересечении Ленинского проспекта и Стасовой улицы», — говорится в сообщении канала. Там отметили, что авария произошла 29 января около 12:00 по московскому времени. По информации авторов, сразу после ДТП с машины сняли правительственные номера, сильных травм министр не получил.

URA.RU направило запросы в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области и Министерство просвещения РФ. Ответы на них ожидаются.

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Министр просвещения России Сергей Кравцов попал в ДТП в центре Москвы на правительственной машине. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «„Аурус“, в котором находился чиновник, столкнулся с грузовым автомобилем на пересечении Ленинского проспекта и Стасовой улицы», — говорится в сообщении канала. Там отметили, что авария произошла 29 января около 12:00 по московскому времени. По информации авторов, сразу после ДТП с машины сняли правительственные номера, сильных травм министр не получил. URA.RU направило запросы в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области и Министерство просвещения РФ. Ответы на них ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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