Путин не знает, кто на самом деле управляет США

Путин считает США сложной для понимания страной
США является одновременно и консервативной страной и в то же время изменения в ней происходят очень быстро. Из-за этого сложно понять, кто в Америке принимает решения. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Америка — сложная страна. С одной стороны, консервативная, с другой — быстро меняющаяся. Нам непросто в этом разобраться. Кто принимает решения на выборах? Разве можно это понять, когда там в каждом штате свое законодательство», — заявил Путин в ответ на вопрос
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