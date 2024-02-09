Путин не знает, кто на самом деле управляет США

09 февраля 2024 в 05:16 Размер текста - 17 +

Путин считает США сложной для понимания страной Фото: Владимир Андреев © URA.RU США является одновременно и консервативной страной и в то же время изменения в ней происходят очень быстро. Из-за этого сложно понять, кто в Америке принимает решения. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Америка — сложная страна. С одной стороны, консервативная, с другой — быстро меняющаяся. Нам непросто в этом разобраться. Кто принимает решения на выборах? Разве можно это понять, когда там в каждом штате свое законодательство», — заявил Путин в ответ на вопрос журналиста , кто же принимает решения в США.

США является одновременно и консервативной страной и в то же время изменения в ней происходят очень быстро. Из-за этого сложно понять, кто в Америке принимает решения. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Америка — сложная страна. С одной стороны, консервативная, с другой — быстро меняющаяся. Нам непросто в этом разобраться. Кто принимает решения на выборах? Разве можно это понять, когда там в каждом штате свое законодательство», — заявил Путин в ответ на вопрос журналиста, кто же принимает решения в США.