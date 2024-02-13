«Громадьске»: замом Сырского стал человек, сделавший первый выстрел в Донбассе

13 февраля 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Зеленский уже подписал указ о назначении своего зама, сообщают СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместителем нового главкома ВСУ Алексндра Сырского стал полковник Вадим Сухаревский. Его называют человеком, который сделал первый выстрел в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает украинский канал «Громадьске». «Сухаревский отдал приказ выдвинуться к позициям солдат ДНР и открыть по ним огонь на поражение. При этом сам Сухаревский утверждает, что он сел на место стрелка в БТР и открыл огонь по ополченцам ДНР первым, чтобы взять на себя всю ответственность за последствия», — сообщает «Громадьске». Отмечается, что указ о назначении Сухаревского уже подписан президентом страны Владимиром Зеленским. Новость по теме Что известно о новом главкоме ВСУ Сырском До этого Сухаревский воевал в Ираке. На посту зама Сырского он будет развивать беспилотные системы. Летом 2022 года полковнику присвоили звание героя Украины. Сырский стал главкомом ВСУ в начале февраля. В Кремле отметили, что это не повлияет на ход спецоперации. Главкома на Украине называют «генералом 200-х», передает телеканал 360.

Заместителем нового главкома ВСУ Алексндра Сырского стал полковник Вадим Сухаревский. Его называют человеком, который сделал первый выстрел в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает украинский канал «Громадьске». «Сухаревский отдал приказ выдвинуться к позициям солдат ДНР и открыть по ним огонь на поражение. При этом сам Сухаревский утверждает, что он сел на место стрелка в БТР и открыл огонь по ополченцам ДНР первым, чтобы взять на себя всю ответственность за последствия», — сообщает «Громадьске». Отмечается, что указ о назначении Сухаревского уже подписан президентом страны Владимиром Зеленским. До этого Сухаревский воевал в Ираке. На посту зама Сырского он будет развивать беспилотные системы. Летом 2022 года полковнику присвоили звание героя Украины. Сырский стал главкомом ВСУ в начале февраля. В Кремле отметили, что это не повлияет на ход спецоперации. Главкома на Украине называют «генералом 200-х», передает телеканал 360.