«Громадьске»: замом Сырского стал человек, сделавший первый выстрел в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский и компания. stock, зеленский владимир, Сырский Александр, stock
Зеленский уже подписал указ о назначении своего зама, сообщают СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заместителем нового главкома ВСУ Алексндра Сырского стал полковник Вадим Сухаревский. Его называют человеком, который сделал первый выстрел в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает украинский канал «Громадьске».

«Сухаревский отдал приказ выдвинуться к позициям солдат ДНР и открыть по ним огонь на поражение. При этом сам Сухаревский утверждает, что он сел на место стрелка в БТР и открыл огонь по ополченцам ДНР первым, чтобы взять на себя всю ответственность за последствия», — сообщает «Громадьске». Отмечается, что указ о назначении Сухаревского уже подписан президентом страны Владимиром Зеленским.

Новость по теме
Что известно о новом главкоме ВСУ Сырском

До этого Сухаревский воевал в Ираке. На посту зама Сырского он будет развивать беспилотные системы. Летом 2022 года полковнику присвоили звание героя Украины.

Сырский стал главкомом ВСУ в начале февраля. В Кремле отметили, что это не повлияет на ход спецоперации. Главкома на Украине называют «генералом 200-х», передает телеканал 360.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместителем нового главкома ВСУ Алексндра Сырского стал полковник Вадим Сухаревский. Его называют человеком, который сделал первый выстрел в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает украинский канал «Громадьске». «Сухаревский отдал приказ выдвинуться к позициям солдат ДНР и открыть по ним огонь на поражение. При этом сам Сухаревский утверждает, что он сел на место стрелка в БТР и открыл огонь по ополченцам ДНР первым, чтобы взять на себя всю ответственность за последствия», — сообщает «Громадьске». Отмечается, что указ о назначении Сухаревского уже подписан президентом страны Владимиром Зеленским. До этого Сухаревский воевал в Ираке. На посту зама Сырского он будет развивать беспилотные системы. Летом 2022 года полковнику присвоили звание героя Украины. Сырский стал главкомом ВСУ в начале февраля. В Кремле отметили, что это не повлияет на ход спецоперации. Главкома на Украине называют «генералом 200-х», передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...