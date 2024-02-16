Биограф Зеленского Шустер рассказал о физическом истощении президента

16 февраля 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Владимиру Зеленскому никто не может возразить из-за его действий, заявил Саймон Шустер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский показывает признаки физического истощения. Об этом заявил биограф украинского лидера Саймон Шустер. «Близкие к Зеленскому люди говорят мне, что у него появляются признаки физического истощения… Президент Украины плохо воспринимает критику, поскольку раньше был актером и привык к овациям», — высказался Саймон Шустер изданию Tagesspiegel . Биограф отметил, что сейчас Зеленский вместе со своим штабом отгораживается от тех, кто критикует решения руководства Украины. Это создает большие проблемы, ведь почти не осталось тех, кто мог быть «дать отпор президенту». Ранее The Conversation сообщал, что планы Зеленского на 2024 год оказались под угрозой. На это повлияли нестабильная поддержка со стороны Запада и анонс нового контрнаступления ВСУ, которое пообещал глава Украины. Также сказывается и отказ Киева от переговоров, передает «Ридус».

Президент Украины Владимир Зеленский показывает признаки физического истощения. Об этом заявил биограф украинского лидера Саймон Шустер. «Близкие к Зеленскому люди говорят мне, что у него появляются признаки физического истощения… Президент Украины плохо воспринимает критику, поскольку раньше был актером и привык к овациям», — высказался Саймон Шустер изданию Tagesspiegel. Биограф отметил, что сейчас Зеленский вместе со своим штабом отгораживается от тех, кто критикует решения руководства Украины. Это создает большие проблемы, ведь почти не осталось тех, кто мог быть «дать отпор президенту». Ранее The Conversation сообщал, что планы Зеленского на 2024 год оказались под угрозой. На это повлияли нестабильная поддержка со стороны Запада и анонс нового контрнаступления ВСУ, которое пообещал глава Украины. Также сказывается и отказ Киева от переговоров, передает «Ридус».