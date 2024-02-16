Биограф Зеленского раскрыл, когда украинский президент пойдет на мир с Россией

Биограф Шустер: если украинцы настоят на мире с РФ, то Зеленский пойдет на это

16 февраля 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

По словам Шустера, Зеленскому важно, чтобы украинцы восхищались им Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский пойдет на мирное соглашение с Россией, если украинский народ настоит на этом решении. Заленскому важно, чтобы народ страны любил его и восхищался им. Об этом сообщил биограф Зеленского Саймон Шустер. «Для него очень важно, чтобы украинцы его любили и восхищались им… Если население начнет настаивать на каком-то решении путем переговоров и отмене военного положения, он не будет сопротивляться», — передает Tagesspiegel слова Шустера. Он отметил, что президент Украины не потерпит ненависти к себе. Кроме того, биограф заметил у Зеленского и его сотрудников тенденцию дистанцироваться от людей, критикующих решения украинского главы. Ранее Киев отказался подписывать мирное соглашение с РФ без обязательства Москвы выплатить репарации. Об этом сообщила замглавы украинского минюста Ирина Мудра.

Президент Украины Владимир Зеленский пойдет на мирное соглашение с Россией, если украинский народ настоит на этом решении. Заленскому важно, чтобы народ страны любил его и восхищался им. Об этом сообщил биограф Зеленского Саймон Шустер. «Для него очень важно, чтобы украинцы его любили и восхищались им… Если население начнет настаивать на каком-то решении путем переговоров и отмене военного положения, он не будет сопротивляться», — передает Tagesspiegel слова Шустера. Он отметил, что президент Украины не потерпит ненависти к себе. Кроме того, биограф заметил у Зеленского и его сотрудников тенденцию дистанцироваться от людей, критикующих решения украинского главы. Ранее Киев отказался подписывать мирное соглашение с РФ без обязательства Москвы выплатить репарации. Об этом сообщила замглавы украинского минюста Ирина Мудра.