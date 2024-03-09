Брат футболиста Дани Алвеса опроверг смерть спортсмена

10 марта 2024 в 06:46 Размер текста - 17 +

Ней Алвес опроверг смерть брата Фото: Анна Майорова © URA.RU Информация о смерти футболиста Дани Алвеса, ранее игравшего за «Барселону» и сборную Бразилии, не соответствует действительности. Слухи о смерти опроверг брат футболиста Ней Алвес. «Вы уже осудили парня, парень уже в тюрьме… Теперь вы хотите увидеть парня мертвым? Моему отцу больше 70 лет, маме больше 60. У вас нет семьи? Теперь они продолжают распространять эти вещи. Да помилует бог ваши жизни», — видео с заявлением Нея Алвеса размещено на сайте бразильского D24am. Ранее бразильский журналист Пауло Альбукерке заявил, что Дани Алвес якобы покончил с собой в тюрьме. Дани Алвеса в конце ферваля обвинили в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года. Сам бывший футболист отвергал обвинения, однако в 2024 году его приговорили к 4,5 годам заключения. Также Алвеса обязали выплатить потерпевшей девушке 150 тысяч евро.

Информация о смерти футболиста Дани Алвеса, ранее игравшего за «Барселону» и сборную Бразилии, не соответствует действительности. Слухи о смерти опроверг брат футболиста Ней Алвес. «Вы уже осудили парня, парень уже в тюрьме… Теперь вы хотите увидеть парня мертвым? Моему отцу больше 70 лет, маме больше 60. У вас нет семьи? Теперь они продолжают распространять эти вещи. Да помилует бог ваши жизни», — видео с заявлением Нея Алвеса размещено на сайте бразильского D24am. Ранее бразильский журналист Пауло Альбукерке заявил, что Дани Алвес якобы покончил с собой в тюрьме. Дани Алвеса в конце ферваля обвинили в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года. Сам бывший футболист отвергал обвинения, однако в 2024 году его приговорили к 4,5 годам заключения. Также Алвеса обязали выплатить потерпевшей девушке 150 тысяч евро.