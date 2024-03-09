09 марта 2024

Брат футболиста Дани Алвеса опроверг смерть спортсмена

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Ней Алвес опроверг смерть брата Фото:

Информация о смерти футболиста Дани Алвеса, ранее игравшего за «Барселону» и сборную Бразилии, не соответствует действительности. Слухи о смерти опроверг брат футболиста Ней Алвес.

«Вы уже осудили парня, парень уже в тюрьме… Теперь вы хотите увидеть парня мертвым? Моему отцу больше 70 лет, маме больше 60. У вас нет семьи? Теперь они продолжают распространять эти вещи. Да помилует бог ваши жизни», — видео с заявлением Нея Алвеса размещено на сайте бразильского D24am. Ранее бразильский журналист Пауло Альбукерке заявил, что Дани Алвес якобы покончил с собой в тюрьме.

Дани Алвеса в конце ферваля обвинили в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года. Сам бывший футболист отвергал обвинения, однако в 2024 году его приговорили к 4,5 годам заключения. Также Алвеса обязали выплатить потерпевшей девушке 150 тысяч евро.

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Информация о смерти футболиста Дани Алвеса, ранее игравшего за «Барселону» и сборную Бразилии, не соответствует действительности. Слухи о смерти опроверг брат футболиста Ней Алвес. «Вы уже осудили парня, парень уже в тюрьме… Теперь вы хотите увидеть парня мертвым? Моему отцу больше 70 лет, маме больше 60. У вас нет семьи? Теперь они продолжают распространять эти вещи. Да помилует бог ваши жизни», — видео с заявлением Нея Алвеса размещено на сайте бразильского D24am. Ранее бразильский журналист Пауло Альбукерке заявил, что Дани Алвес якобы покончил с собой в тюрьме. Дани Алвеса в конце ферваля обвинили в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года. Сам бывший футболист отвергал обвинения, однако в 2024 году его приговорили к 4,5 годам заключения. Также Алвеса обязали выплатить потерпевшей девушке 150 тысяч евро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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