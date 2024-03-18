18 марта 2024

ЕС согласовал новые санкции в связи со смертью Навального*

© Служба новостей «URA.RU»
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Страны ЕС договорились о введении новых санкций против России из-за Алексея Навального Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны Евросоюза согласовали новые санкции против России из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в колонии. Об этом рассказал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

«Мы одобрили санкции против людей и институтов в связи со смертью Навального в рамках ограничительных мер в отношении России», — заявил Хосе Мануэль Альбарес. Он отметил, что речь идет про санкции против физических и юридических лиц. Его слова приводит Reuters.

Навальный умер в феврале 2024 года. После этого страны Запада стали усиливать санкционное давление против России. Президент США Джо Байден ранее ввел более 500 санкций из-за смерти осужденного. Глава РФ Владимир Путин отмечал, что Москва была готова обменять Навального на тех, кто сидит в тюрьмах западных стран, передает Life.

*Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Страны Евросоюза согласовали новые санкции против России из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в колонии. Об этом рассказал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. «Мы одобрили санкции против людей и институтов в связи со смертью Навального в рамках ограничительных мер в отношении России», — заявил Хосе Мануэль Альбарес. Он отметил, что речь идет про санкции против физических и юридических лиц. Его слова приводит Reuters. Навальный умер в феврале 2024 года. После этого страны Запада стали усиливать санкционное давление против России. Президент США Джо Байден ранее ввел более 500 санкций из-за смерти осужденного. Глава РФ Владимир Путин отмечал, что Москва была готова обменять Навального на тех, кто сидит в тюрьмах западных стран, передает Life. *Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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