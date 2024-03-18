ЕС согласовал новые санкции в связи со смертью Навального*

18 марта 2024 в 22:57 Размер текста - 17 +

Страны ЕС договорились о введении новых санкций против России из-за Алексея Навального Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Евросоюза согласовали новые санкции против России из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в колонии. Об этом рассказал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. «Мы одобрили санкции против людей и институтов в связи со смертью Навального в рамках ограничительных мер в отношении России», — заявил Хосе Мануэль Альбарес. Он отметил, что речь идет про санкции против физических и юридических лиц. Его слова приводит Reuters . Навальный умер в феврале 2024 года. После этого страны Запада стали усиливать санкционное давление против России. Президент США Джо Байден ранее ввел более 500 санкций из-за смерти осужденного. Глава РФ Владимир Путин отмечал, что Москва была готова обменять Навального на тех, кто сидит в тюрьмах западных стран, передает Life . *Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны Евросоюза согласовали новые санкции против России из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в колонии. Об этом рассказал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. «Мы одобрили санкции против людей и институтов в связи со смертью Навального в рамках ограничительных мер в отношении России», — заявил Хосе Мануэль Альбарес. Он отметил, что речь идет про санкции против физических и юридических лиц. Его слова приводит Reuters. Навальный умер в феврале 2024 года. После этого страны Запада стали усиливать санкционное давление против России. Президент США Джо Байден ранее ввел более 500 санкций из-за смерти осужденного. Глава РФ Владимир Путин отмечал, что Москва была готова обменять Навального на тех, кто сидит в тюрьмах западных стран, передает Life. *Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов