ЕС согласовал новые санкции в связи со смертью Навального*

Страны Евросоюза согласовали новые санкции против России из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в колонии. Об этом рассказал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
«Мы одобрили санкции против людей и институтов в связи со смертью Навального в рамках ограничительных мер в отношении России», — заявил Хосе Мануэль Альбарес. Он отметил, что речь идет про санкции против физических и юридических лиц. Его слова приводит
Навальный умер в феврале 2024 года. После этого страны Запада стали усиливать санкционное давление против России. Президент США Джо Байден ранее ввел более 500 санкций из-за смерти осужденного. Глава РФ Владимир Путин отмечал, что Москва была готова обменять Навального на тех, кто сидит в тюрьмах западных стран, передает
*Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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