Владелец «Крокус Сити Холла» рассказал, как удалось выйти на след террористов

Агаларов: террористы хотели уничтожить камеры в «Крокусе»

24 марта 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

В теракте погибли 133 человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выйти на след террористов, расстрелявших посетителей подмосковного «Крокус Сити Холла», удалось с помощью записей с видеокамер, установленных в здании. Злоумышленник пытались уничтожить их, устроив поджог, однако им это не удалось, рассказал владелец здания Араз Агаларов. Террористы не только стреляли, но и заливали все вокруг бензином и керосином, чтобы полностью уничтожить здание, рассказал Агаларов в интервью телеканалу РБК. Вместе со зданием должны были сгореть камеры видеонаблюдения и записи с них — так террористы пытались уничтожить все следы. «Однако руководство комплекса сообщило МЧС, где находятся базы данных, и спасатели смогли не допустить возгорания. По записям смогли узнать маршруты отхода террористов и номер машины», — рассказал Агаларов. Таким образом, удалось задержать всех непосредственных исполнителей теракта. Новость по теме Как «Крокус Сити Холл» выглядит утром после теракта. Фоторепортаж Вечером 22 марта группа злоумышленников ворвалась в здание «Крокус Сити Холла» и открыла стрельбу по людям. Погибли, по официальным данным, 133 человека, 154 получили ранения. В результате поджога, устроенного террористами, здание сгорело практически полностью, но его владелец заявил, что восстановит «Крокус». В России 24 марта днем общенационального траура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выйти на след террористов, расстрелявших посетителей подмосковного «Крокус Сити Холла», удалось с помощью записей с видеокамер, установленных в здании. Злоумышленник пытались уничтожить их, устроив поджог, однако им это не удалось, рассказал владелец здания Араз Агаларов. Террористы не только стреляли, но и заливали все вокруг бензином и керосином, чтобы полностью уничтожить здание, рассказал Агаларов в интервью телеканалу РБК. Вместе со зданием должны были сгореть камеры видеонаблюдения и записи с них — так террористы пытались уничтожить все следы. «Однако руководство комплекса сообщило МЧС, где находятся базы данных, и спасатели смогли не допустить возгорания. По записям смогли узнать маршруты отхода террористов и номер машины», — рассказал Агаларов. Таким образом, удалось задержать всех непосредственных исполнителей теракта. Вечером 22 марта группа злоумышленников ворвалась в здание «Крокус Сити Холла» и открыла стрельбу по людям. Погибли, по официальным данным, 133 человека, 154 получили ранения. В результате поджога, устроенного террористами, здание сгорело практически полностью, но его владелец заявил, что восстановит «Крокус». В России 24 марта днем общенационального траура.