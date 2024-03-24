Владелец «Крокус Сити Холла» рассказал, как удалось выйти на след террористов

Агаларов: террористы хотели уничтожить камеры в «Крокусе»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
В теракте погибли 133 человека Фото:

Выйти на след террористов, расстрелявших посетителей подмосковного «Крокус Сити Холла», удалось с помощью записей с видеокамер, установленных в здании. Злоумышленник пытались уничтожить их, устроив поджог, однако им это не удалось, рассказал владелец здания Араз Агаларов.

Террористы не только стреляли, но и заливали все вокруг бензином и керосином, чтобы полностью уничтожить здание, рассказал Агаларов в интервью телеканалу РБК. Вместе со зданием должны были сгореть камеры видеонаблюдения и записи с них — так террористы пытались уничтожить все следы. «Однако руководство комплекса сообщило МЧС, где находятся базы данных, и спасатели смогли не допустить возгорания. По записям смогли узнать маршруты отхода террористов и номер машины», — рассказал Агаларов. Таким образом, удалось задержать всех непосредственных исполнителей теракта.

Новость по теме
Как «Крокус Сити Холл» выглядит утром после теракта. Фоторепортаж

Вечером 22 марта группа злоумышленников ворвалась в здание «Крокус Сити Холла» и открыла стрельбу по людям. Погибли, по официальным данным, 133 человека, 154 получили ранения. В результате поджога, устроенного террористами, здание сгорело практически полностью, но его владелец заявил, что восстановит «Крокус». В России 24 марта днем общенационального траура.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выйти на след террористов, расстрелявших посетителей подмосковного «Крокус Сити Холла», удалось с помощью записей с видеокамер, установленных в здании. Злоумышленник пытались уничтожить их, устроив поджог, однако им это не удалось, рассказал владелец здания Араз Агаларов. Террористы не только стреляли, но и заливали все вокруг бензином и керосином, чтобы полностью уничтожить здание, рассказал Агаларов в интервью телеканалу РБК. Вместе со зданием должны были сгореть камеры видеонаблюдения и записи с них — так террористы пытались уничтожить все следы. «Однако руководство комплекса сообщило МЧС, где находятся базы данных, и спасатели смогли не допустить возгорания. По записям смогли узнать маршруты отхода террористов и номер машины», — рассказал Агаларов. Таким образом, удалось задержать всех непосредственных исполнителей теракта. Вечером 22 марта группа злоумышленников ворвалась в здание «Крокус Сити Холла» и открыла стрельбу по людям. Погибли, по официальным данным, 133 человека, 154 получили ранения. В результате поджога, устроенного террористами, здание сгорело практически полностью, но его владелец заявил, что восстановит «Крокус». В России 24 марта днем общенационального траура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...