Владелец «Крокуса» допустил национализацию здания

02 апреля 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

Здание «Крокуса» не защищено от национализации, сказал Эмин Агаларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Один из владельцев «Крокус Сити Холл», где 22 марта произошел крупный теракт, певец Эмин Агаларов допустил возможность национализации здания. Об этом он заявил в интервью Forbes. Предпринимателю задали вопрос о том, есть ли риск, что «Крокус» будет национализирован. «Это невозможно сейчас определить. „Крокус“ никак не защищен сейчас от таких внешних факторов», — сказал Эмин Агаларов в интервью, опубликованном на youtube-канале Forbes. В результате трагедии в «Крокусе» погибли 143 человека. Также более 550 граждан пострадали. Кроме того, из-за нападения террористов в здании произошел пожар, уничтожив концертный зал. Позже в пресс-службе Crocus Group сообщили, что строение будет восстановлено, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из владельцев «Крокус Сити Холл», где 22 марта произошел крупный теракт, певец Эмин Агаларов допустил возможность национализации здания. Об этом он заявил в интервью Forbes. Предпринимателю задали вопрос о том, есть ли риск, что «Крокус» будет национализирован. «Это невозможно сейчас определить. „Крокус“ никак не защищен сейчас от таких внешних факторов», — сказал Эмин Агаларов в интервью, опубликованном на youtube-канале Forbes. В результате трагедии в «Крокусе» погибли 143 человека. Также более 550 граждан пострадали. Кроме того, из-за нападения террористов в здании произошел пожар, уничтожив концертный зал. Позже в пресс-службе Crocus Group сообщили, что строение будет восстановлено, передает Life.