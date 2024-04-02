Владелец «Крокуса» допустил национализацию здания

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, цветы, память, мемориал, крокус сити холл
Здание «Крокуса» не защищено от национализации, сказал Эмин Агаларов Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Один из владельцев «Крокус Сити Холл», где 22 марта произошел крупный теракт, певец Эмин Агаларов допустил возможность национализации здания. Об этом он заявил в интервью Forbes.

Предпринимателю задали вопрос о том, есть ли риск, что «Крокус» будет национализирован. «Это невозможно сейчас определить. „Крокус“ никак не защищен сейчас от таких внешних факторов», — сказал Эмин Агаларов в интервью, опубликованном на youtube-канале Forbes.

В результате трагедии в «Крокусе» погибли 143 человека. Также более 550 граждан пострадали. Кроме того, из-за нападения террористов в здании произошел пожар, уничтожив концертный зал. Позже в пресс-службе Crocus Group сообщили, что строение будет восстановлено, передает Life.

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Один из владельцев «Крокус Сити Холл», где 22 марта произошел крупный теракт, певец Эмин Агаларов допустил возможность национализации здания. Об этом он заявил в интервью Forbes. Предпринимателю задали вопрос о том, есть ли риск, что «Крокус» будет национализирован. «Это невозможно сейчас определить. „Крокус“ никак не защищен сейчас от таких внешних факторов», — сказал Эмин Агаларов в интервью, опубликованном на youtube-канале Forbes. В результате трагедии в «Крокусе» погибли 143 человека. Также более 550 граждан пострадали. Кроме того, из-за нападения террористов в здании произошел пожар, уничтожив концертный зал. Позже в пресс-службе Crocus Group сообщили, что строение будет восстановлено, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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