ВСУ атаковали Липецкую область

Артамонов: БПЛА самолетного типа сбит в Краснинском районе Липецкой области
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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша,  stock
Уничтоженный беспилотник был самолетного типа Фото:

Вооруженные силы Украины атаковали Липецкую область беспилотником, однако дежурные средства ПВО подавили его. Об этом сообщил местный губернатор Игорь Артамонов.

«БПЛА самолетного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Краснинском районе», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Разрушений нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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Вооруженные силы Украины атаковали Липецкую область беспилотником, однако дежурные средства ПВО подавили его. Об этом сообщил местный губернатор Игорь Артамонов. «БПЛА самолетного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Краснинском районе», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Разрушений нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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