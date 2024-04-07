ВСУ атаковали Липецкую область

Уничтоженный беспилотник был самолетного типа
Вооруженные силы Украины атаковали Липецкую область беспилотником, однако дежурные средства ПВО подавили его. Об этом сообщил местный губернатор Игорь Артамонов.
«БПЛА самолетного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Краснинском районе», — написал Артамонов в своем
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.