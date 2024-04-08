Правительство изменит жизнь на Дальнем Востоке к лучшему

Мишустин: в регионах Дальнего Востока появится 10 тысяч новых квартир
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Заседание Правительства Российской Федерации. Москва, правительство, заседание, мишустин михаил
Мишустин уверен, что комфортные условия привлекут на Дальний Восток профессионалов из других российских регионов Фото:

На Дальнем Востоке необходимо создавать комфортные условия для жизни и работы, чтобы привлечь туда специалистов из других российских регионов. Об этом на совещании 8 апреля с вице-премьерами заявил глава правительства Михаил Мишустин.

«Важно, чтобы экономика макрорегиона [Дальнего Востока] росла: открывались эффективные производства, появлялись новые рабочие места, создавались современные комфортные условия для жизни людей», — подчеркнул премьер. Для поставленных целей, по словам Мишустина, правительство реализует комплекс системных мер, которые позволяют гражданам арендовать и приобретать жилье на выгодных условиях: жители девяти дальневосточных регионов уже оформили необходимые документы.

«Программа доступного арендного жилья была запущена в прошлом году по поручению президента. Для ее выполнения направили 87 миллиардов рублей. Благодаря чему будет построено около 10 тысяч квартир. Первые из них уже заселены — на Чукотке, в Приморье и Якутии. Подписаны договоры на приобретение еще более 5,5 тысячи квартир в девяти дальневосточных регионах», — пояснил глава правительства.

Он также подчеркнул, что воспользоваться льготным инструментом могут студенты, молодые специалисты, квалифицированные работники и участники специальной военной операции. «Чтобы плата за съемное жилье у них была ниже рыночной ставки, часть ежемесячных платежей станет финансироваться из бюджетных средств. Порядок их предоставления определен в постановлении правительства», — подытожил глава правительства.

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На Дальнем Востоке необходимо создавать комфортные условия для жизни и работы, чтобы привлечь туда специалистов из других российских регионов. Об этом на совещании 8 апреля с вице-премьерами заявил глава правительства Михаил Мишустин. «Важно, чтобы экономика макрорегиона [Дальнего Востока] росла: открывались эффективные производства, появлялись новые рабочие места, создавались современные комфортные условия для жизни людей», — подчеркнул премьер. Для поставленных целей, по словам Мишустина, правительство реализует комплекс системных мер, которые позволяют гражданам арендовать и приобретать жилье на выгодных условиях: жители девяти дальневосточных регионов уже оформили необходимые документы. «Программа доступного арендного жилья была запущена в прошлом году по поручению президента. Для ее выполнения направили 87 миллиардов рублей. Благодаря чему будет построено около 10 тысяч квартир. Первые из них уже заселены — на Чукотке, в Приморье и Якутии. Подписаны договоры на приобретение еще более 5,5 тысячи квартир в девяти дальневосточных регионах», — пояснил глава правительства. Он также подчеркнул, что воспользоваться льготным инструментом могут студенты, молодые специалисты, квалифицированные работники и участники специальной военной операции. «Чтобы плата за съемное жилье у них была ниже рыночной ставки, часть ежемесячных платежей станет финансироваться из бюджетных средств. Порядок их предоставления определен в постановлении правительства», — подытожил глава правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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