Премьер Британии намерен перевести промышленность в режим войны

23 апреля 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Риши Сунак намерен увеличить оборонные расходы до 2,5% ВВП, пишет FT Фото: Официальный сайт президента Украины Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уверен, что его страна находится в состоянии войны. Поэтому глава правительства намерен увеличить расходы на оборону к 2030 году, передает газета The Financial Times. «Ожидается, что Риши Сунак пообещает увеличить расходы Великобритании на оборону до 2,5% ВВП к концу десятилетия и будет утверждать, что это увеличение необходимо, потому что мир находится в самом опасном состоянии со времен окончания холодной войны», — говорится в статье . Уточняется, что сейчас оборонные расходы Британии составляют 2,32% от ВВП. К тому же, по данным издания, от премьера уже несколько месяцев требуют увеличить траты на оборону для противостояния России. Автор статьи предположил, что соответствующее заявление Сунак сделает 23 апреля на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уверен, что его страна находится в состоянии войны. Поэтому глава правительства намерен увеличить расходы на оборону к 2030 году, передает газета The Financial Times. «Ожидается, что Риши Сунак пообещает увеличить расходы Великобритании на оборону до 2,5% ВВП к концу десятилетия и будет утверждать, что это увеличение необходимо, потому что мир находится в самом опасном состоянии со времен окончания холодной войны», — говорится в статье. Уточняется, что сейчас оборонные расходы Британии составляют 2,32% от ВВП. К тому же, по данным издания, от премьера уже несколько месяцев требуют увеличить траты на оборону для противостояния России. Автор статьи предположил, что соответствующее заявление Сунак сделает 23 апреля на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.