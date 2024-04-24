Лукашенко заявил, что уйдет на покой, но при одном условии

Лукашенко: я уйду в отставку, когда народ Беларуси выскажется за это

24 апреля 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

На должность президента недопустимо назначить человека, способного предать, заявил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отставка президента Беларуси Александра Лукашенко произойдет только тогда, когда белорусский народ выскажется за этот шаг. Об этом заявил сам глава государства на заседании Всебелорусского народного собрания. «Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: «Все!» — передает слова Лукашенко РИА Новости. Он добавил, что другим условием для отставки будет ситуация, когда рядом с ним будет человек, способный не предать. Лукашенко подчеркнул, что желает, чтобы завершение его политической карьеры произошло честно. По его мнению, важно предотвратить возможность того, чтобы руководство Беларуси разрушило то, что они сами ранее создали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отставка президента Беларуси Александра Лукашенко произойдет только тогда, когда белорусский народ выскажется за этот шаг. Об этом заявил сам глава государства на заседании Всебелорусского народного собрания. «Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: «Все!» — передает слова Лукашенко РИА Новости. Он добавил, что другим условием для отставки будет ситуация, когда рядом с ним будет человек, способный не предать. Лукашенко подчеркнул, что желает, чтобы завершение его политической карьеры произошло честно. По его мнению, важно предотвратить возможность того, чтобы руководство Беларуси разрушило то, что они сами ранее создали.