Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением выборов

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования в рамках парламентских выборов. Также российский лидер отметил высокую явку на мероприятии в Республике.
«Уважаемый Александр Григорьевич, от души поздравляю Вас с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил», — говорится в обращении Владимира Путина. Оно опубликовано на сайте Кремля.
Путин заявил, что высокая явка на выборах является подтверждением поддержки избирателей курса Лукашенко на социально-экономическое развитие Беларуси. Российский лидер выразил надежду, что новые члены парламента будут активно взаимодействовать с Россией для укрепления сотрудничества государств.
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