Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением выборов

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Беларусью Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования в рамках парламентских выборов. Также российский лидер отметил высокую явку на мероприятии в Республике.

«Уважаемый Александр Григорьевич, от души поздравляю Вас с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил», — говорится в обращении Владимира Путина. Оно опубликовано на сайте Кремля.

Путин заявил, что высокая явка на выборах является подтверждением поддержки избирателей курса Лукашенко на социально-экономическое развитие Беларуси. Российский лидер выразил надежду, что новые члены парламента будут активно взаимодействовать с Россией для укрепления сотрудничества государств.

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Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования в рамках парламентских выборов. Также российский лидер отметил высокую явку на мероприятии в Республике. «Уважаемый Александр Григорьевич, от души поздравляю Вас с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил», — говорится в обращении Владимира Путина. Оно опубликовано на сайте Кремля. Путин заявил, что высокая явка на выборах является подтверждением поддержки избирателей курса Лукашенко на социально-экономическое развитие Беларуси. Российский лидер выразил надежду, что новые члены парламента будут активно взаимодействовать с Россией для укрепления сотрудничества государств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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