Лукашенко раскрыл, откуда будет готовиться нападение на Беларусь

Лукашенко: оппозиция хочет захватить часть Белоруссии и ввести туда солдат НАТО

25 апреля 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция и ее кураторы планируют захватить Кобринский район Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил о планах оппозиции захватить часть страны и ввести туда войска НАТО. Он добавил, что оппозиция может захватить Кобринский район республики. «Оппозиция планирует захватить Кобринский район Беларуси, объявить новую власть и ввести войска НАТО», — заявил Лукашенко. Кроме этого, президент предупредил оппозицию, которая хочет сменить власть силовым путем: «забудьте про свою собственность в Белоруссии и не ставьте под удар родственников». По его словам, вероятность провокаций достаточно велика, однако Минск не станет инициатором конфликта и будет воевать только в том случае, если кто-нибудь «наступит» на землю республики. Ранее Лукашенко говорил о том, что Беларусь готовится к войне. Глава государства заявил, что его отставка произойдет только тогда, когда белорусский народ выскажется за этот шаг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил о планах оппозиции захватить часть страны и ввести туда войска НАТО. Он добавил, что оппозиция может захватить Кобринский район республики. «Оппозиция планирует захватить Кобринский район Беларуси, объявить новую власть и ввести войска НАТО», — заявил Лукашенко. Кроме этого, президент предупредил оппозицию, которая хочет сменить власть силовым путем: «забудьте про свою собственность в Белоруссии и не ставьте под удар родственников». По его словам, вероятность провокаций достаточно велика, однако Минск не станет инициатором конфликта и будет воевать только в том случае, если кто-нибудь «наступит» на землю республики. Ранее Лукашенко говорил о том, что Беларусь готовится к войне. Глава государства заявил, что его отставка произойдет только тогда, когда белорусский народ выскажется за этот шаг.