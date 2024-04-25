Лукашенко раскрыл, откуда будет готовиться нападение на Беларусь

Лукашенко: оппозиция хочет захватить часть Белоруссии и ввести туда солдат НАТО
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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, лукашенко александр
Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция и ее кураторы планируют захватить Кобринский район Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил о планах оппозиции захватить часть страны и ввести туда войска НАТО. Он добавил, что оппозиция может захватить Кобринский район республики.

«Оппозиция планирует захватить Кобринский район Беларуси, объявить новую власть и ввести войска НАТО», — заявил Лукашенко. Кроме этого, президент предупредил оппозицию, которая хочет сменить власть силовым путем: «забудьте про свою собственность в Белоруссии и не ставьте под удар родственников». По его словам, вероятность провокаций достаточно велика, однако Минск не станет инициатором конфликта и будет воевать только в том случае, если кто-нибудь «наступит» на землю республики.

Ранее Лукашенко говорил о том, что Беларусь готовится к войне. Глава государства заявил, что его отставка произойдет только тогда, когда белорусский народ выскажется за этот шаг.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил о планах оппозиции захватить часть страны и ввести туда войска НАТО. Он добавил, что оппозиция может захватить Кобринский район республики. «Оппозиция планирует захватить Кобринский район Беларуси, объявить новую власть и ввести войска НАТО», — заявил Лукашенко. Кроме этого, президент предупредил оппозицию, которая хочет сменить власть силовым путем: «забудьте про свою собственность в Белоруссии и не ставьте под удар родственников». По его словам, вероятность провокаций достаточно велика, однако Минск не станет инициатором конфликта и будет воевать только в том случае, если кто-нибудь «наступит» на землю республики. Ранее Лукашенко говорил о том, что Беларусь готовится к войне. Глава государства заявил, что его отставка произойдет только тогда, когда белорусский народ выскажется за этот шаг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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