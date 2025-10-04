Европейским странам было бы целесообразно прислушаться к предупреждениям, озвученным президентом России Владимиром Путиным на заседании клуба «Валдай». Об этом пишет издание DikGazete.
«Так что, европейцы, откройте глаза... Стоит прислушаться к словам и предостережениям Путина», — говорится в материале. Там добавили, что ключевые послания российского лидера адресованы именно европейской аудитории.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис характеризовал выступление Путина на форуме как демонстрацию уверенного политического лидерства. Одновременно с этим профессор Гленн Дизен констатировал, что речь российского президента окончательно подтвердила разрыв Москвы с Европой.
В заключение указывалось, что, согласно позиции издания, Европа переживает период упадка, о чем, по его оценке, и предупреждал российский лидер. Публикация призывала европейские страны к более внимательному анализу озвученных российских позиций.
