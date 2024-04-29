Сгорбленную и худую Пугачеву заметили на Кипре в одной пижаме. Фото

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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Алла Пугачева поразила общественность своим внешним видом Фото:

На Кипре заметили певицу Аллу Пугачеву в компании ее мужа юмориста Максима Галкина (признан в России иноагентом). Внешность певицы стала предметом обсуждения среди ее поклонников.

«На снимке Пугачева выглядит исхудавшей, растрепанной и сгорбленной. На артистке зеленый брючный костюм в горошек. Этот наряд больше напоминает пижаму», — передает комментарии пользователей издание «7Дней.ру». Отмечается, что известная вокалистка переехала из Израиля на Кипр.

Другой пользователь также заметил, что состояние певицы оставляет желать лучшего. Другие отметили, что Пугачевой не стоило «бегать за молодым мужем» на другой конец света, предавая свою страну.

Пугачеву заметили на Кипре в пижаме на улице
Фото:

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На Кипре заметили певицу Аллу Пугачеву в компании ее мужа юмориста Максима Галкина (признан в России иноагентом). Внешность певицы стала предметом обсуждения среди ее поклонников. «На снимке Пугачева выглядит исхудавшей, растрепанной и сгорбленной. На артистке зеленый брючный костюм в горошек. Этот наряд больше напоминает пижаму», — передает комментарии пользователей издание «7Дней.ру». Отмечается, что известная вокалистка переехала из Израиля на Кипр. Другой пользователь также заметил, что состояние певицы оставляет желать лучшего. Другие отметили, что Пугачевой не стоило «бегать за молодым мужем» на другой конец света, предавая свою страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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