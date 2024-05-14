14 мая 2024

Путин назначил Андрея Белоусова министром обороны РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Владимир Путин назначил нового министра обороны РФ Фото:

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Белоусова министром обороны РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Глава государства назначил Белоусова Андрея Рэмовича — Министром обороны Российской Федерации», — говорится в сообщении. Президент также подписал указы о назначении членов Правительства и директоров служб.

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Президент России Владимир Путин назначил Андрея Белоусова министром обороны РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Глава государства назначил Белоусова Андрея Рэмовича — Министром обороны Российской Федерации», — говорится в сообщении. Президент также подписал указы о назначении членов Правительства и директоров служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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