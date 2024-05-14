Владимир Путин назначил нового министра обороны РФ
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Белоусова министром обороны РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Глава государства назначил Белоусова Андрея Рэмовича — Министром обороны Российской Федерации», — говорится в сообщении. Президент также подписал указы о назначении членов Правительства и директоров служб.
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