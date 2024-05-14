Путин назначил Андрея Белоусова министром обороны РФ

14 мая 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

Владимир Путин назначил нового министра обороны РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин назначил Андрея Белоусова министром обороны РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Глава государства назначил Белоусова Андрея Рэмовича — Министром обороны Российской Федерации», — говорится в сообщении. Президент также подписал указы о назначении членов Правительства и директоров служб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Белоусова министром обороны РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Глава государства назначил Белоусова Андрея Рэмовича — Министром обороны Российской Федерации», — говорится в сообщении. Президент также подписал указы о назначении членов Правительства и директоров служб.