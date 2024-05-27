Волонтеры из Свердловской области доставили стройматериалы и продукты жителям Курганской области, пострадавшим от паводка. Об этом URA.RU рассказали представители общественной организации «Твори добро», которые передали в редакцию тематическое видео.
«Сегодня мы находимся в Кургане. Сейчас закупили продовольствие для людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию <...>. Спасибо каждому, кто принимает участие в проекте», — пояснил автор ролика. Адресная поддержка была оказана жителям областного центра и Кетово.
По словам главы Курганской области Вадима Шумкова, в регионе больше десяти семей получат новое жилье взамен утраченного в результате наводнения. Власти подсчитали — единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получили более 13,5 тысячи человек. Компенсации от 50 000 до 100 тысяч рублей выплачены 4 100 жителям.
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