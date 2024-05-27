Свердловские волонтеры помогли курганцам после паводка. Видео

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Имущество части жителей региона было разрушено паводковыми водами
Имущество части жителей региона было разрушено паводковыми водами Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Волонтеры из Свердловской области доставили стройматериалы и продукты жителям Курганской области, пострадавшим от паводка. Об этом URA.RU рассказали представители общественной организации «Твори добро», которые передали в редакцию тематическое видео.

«Сегодня мы находимся в Кургане. Сейчас закупили продовольствие для людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию <...>. Спасибо каждому, кто принимает участие в проекте», — пояснил автор ролика. Адресная поддержка была оказана жителям областного центра и Кетово. 

По словам главы Курганской области Вадима Шумкова, в регионе больше десяти семей получат новое жилье взамен утраченного в результате наводнения. Власти подсчитали — единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получили более 13,5 тысячи человек. Компенсации от 50 000 до 100 тысяч рублей выплачены 4 100 жителям.

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Волонтеры из Свердловской области доставили стройматериалы и продукты жителям Курганской области, пострадавшим от паводка. Об этом URA.RU рассказали представители общественной организации «Твори добро», которые передали в редакцию тематическое видео. «Сегодня мы находимся в Кургане. Сейчас закупили продовольствие для людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию <...>. Спасибо каждому, кто принимает участие в проекте», — пояснил автор ролика. Адресная поддержка была оказана жителям областного центра и Кетово.  По словам главы Курганской области Вадима Шумкова, в регионе больше десяти семей получат новое жилье взамен утраченного в результате наводнения. Власти подсчитали — единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получили более 13,5 тысячи человек. Компенсации от 50 000 до 100 тысяч рублей выплачены 4 100 жителям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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