Девять способов накопить на вторую пенсию

Финэксперт Дроздова: открытие ИИС и покупка акций помогут со второй пенсией

27 мая 2024 в 09:21 Размер текста - 17 +

Накопить на вторую пенсию можно, если торговать на бирже, предложила Елена Дроздова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вторую пенсию можно создать благодаря накоплению личных капиталов. Таким образом на отдых можно будет выйти не по возрасту. Финансовый эксперт Елена Дроздова назвала девять способов, как накопить на вторую пенсию. «В личных финансах важна дисциплина и регулярность. И чем больше мы вчера придерживались этих двух составляющих, тем больше у нас сегодня финансовой свободы. Поэтому важно не только работать с контролем своих расходов, но и с тем, как регулярно мы направляем деньги в инвестиционные инструменты», — рассказала Елена Дроздова, ее слова приводит «Лента.ру». Среди способов накопить на вторую пенсию она назвала открытие и регулярное пополнение индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Он позволяет делать налоговые вычеты от торговли ценными бумагами. Она также рекомендовала покупку облигаций с целью получения купона и последующего реинвестирования или удержания до полного погашения для более высокой доходности. Дроздова подчеркнула возможность инвестирования в акции компаний со стабильными дивидендами, акции роста, биржевые фонды, открытие банковских вкладов и инвестиции в недвижимость. Она также упомянула P2P-кредитование и инвестиции в драгоценные металлы как варианты для приумножения капитала. Выбор инструмента зависит от личных финансовых целей, возраста, а также готовности к риску. Эксперт рекомендовала начать даже с маленькой суммы. Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников в разговоре с URA.RU также отмечал важность второй пенсии. По его словам, для этого надо заранее позаботиться о страховой и накопительной части. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вторую пенсию можно создать благодаря накоплению личных капиталов. Таким образом на отдых можно будет выйти не по возрасту. Финансовый эксперт Елена Дроздова назвала девять способов, как накопить на вторую пенсию. «В личных финансах важна дисциплина и регулярность. И чем больше мы вчера придерживались этих двух составляющих, тем больше у нас сегодня финансовой свободы. Поэтому важно не только работать с контролем своих расходов, но и с тем, как регулярно мы направляем деньги в инвестиционные инструменты», — рассказала Елена Дроздова, ее слова приводит «Лента.ру». Среди способов накопить на вторую пенсию она назвала открытие и регулярное пополнение индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Он позволяет делать налоговые вычеты от торговли ценными бумагами. Она также рекомендовала покупку облигаций с целью получения купона и последующего реинвестирования или удержания до полного погашения для более высокой доходности. Дроздова подчеркнула возможность инвестирования в акции компаний со стабильными дивидендами, акции роста, биржевые фонды, открытие банковских вкладов и инвестиции в недвижимость. Она также упомянула P2P-кредитование и инвестиции в драгоценные металлы как варианты для приумножения капитала. Выбор инструмента зависит от личных финансовых целей, возраста, а также готовности к риску. Эксперт рекомендовала начать даже с маленькой суммы. Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников в разговоре с URA.RU также отмечал важность второй пенсии. По его словам, для этого надо заранее позаботиться о страховой и накопительной части.